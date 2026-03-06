アイリスオーヤマは3月6日、小容量ポータブル電源「IPU-A280-W」を発表した。容量を288Whに抑え、持ち運びやすい薄型コンパクトな本体に仕上げた。標準でストラップを備えており、肩に掛けてハンズフリーで持ち運べる。直販価格は34,800円で、3月9日から販売する。

ポータブル電源は、これまでのキャンプなどアウトドアレジャーの需要に加え、防災の備えとしての需要が急速に高まっている。特に、スマートフォンなどへの電力供給を見込んだ小型・軽量タイプのニーズが高いという。

今回発表したIPU-A280-Wは、バッテリー容量を288Whに、最大出力を200W（瞬間最大400W）に抑えることで、本体サイズを幅約220mm、奥行約115mm、高さ約187mm、本体重量を約3.4kgに仕上げた。防災用途で家庭内で保管する際も場所を取りにくい設計。内蔵バッテリーは、長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を用いた。

コンパクトな設計なので収納にも困らない

肩掛けに対応するストラップが付属し、避難時に持ち運ぶ際も両手を空けられるようにした。

肩掛けすればハンズフリーで持ち運べる

出力端子はUSB Type-C、USB Type-A、ACコンセントをそれぞれ2口ずつ搭載し、最大6台の機器に同時に給電できる。本体バッテリーの充電は付属のACアダプターのほか、USB Type-C経由でも充電できる。充電時間は約4時間（ACアダプター使用時）。