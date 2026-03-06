介護サービスなどを手がけるニチイ学館が、生成AIを搭載したラジオ風の機器「RADIO TIME MACHINE」を発表した。ダイヤルで年代を指定すると、その年のニュースとヒット曲を交えたラジオ番組のような音声コンテンツを生成し、スピーカーで楽しめる仕組み。認知症対応型生活介護（グループホーム）や通所介護（デイサービス）などでの導入を見込む。

時代をさかのぼって当時のラジオ番組を生成AIで作成できる、介護施設向けのラジオ風機器「RADIO TIME MACHINE」

介護現場の人材不足を受け、現場の負担軽減を狙って開発した。1950年代から60年代のクラシックなラジオ受信機をモチーフとした本体に表示パネルとダイヤルを搭載。ダイヤルを回すと、1950年から2025年まで1年刻みに指針を操作でき、聴きたい西暦に指針を合わせると、その西暦の同じ日付のラジオ番組風の音声コンテンツを生成する。

本体はクラシックな据え置き型ラジオのデザインだ

右のチューニングダイヤルを回して年代を設定する

ダイヤルは昭和のラジオらしい高級感がある

音量ダイヤルと年代ダイヤルだけなので操作は簡単

音声コンテンツは、その西暦の今日のニュースをラジオパーソナリティが紹介し、ニュースの合間には当時のヒット曲が実際に流れるなど、当時の空気感を再現したラジオ番組のような体験が楽しめる。

3月5日に「RADIO TIME MACHINE」を操作して1950年を選択した場合、以下のような音声コンテンツが再生される。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。日ごとに寒さも和らぎ、春の足音が少しずつ近づいてくる今日この頃、このラジオタイムマシーンで穏やかなひとときをお過ごしいただければ幸いです。本日も、日本の活気ある出来事を皆様にお届けいたします。 まずは、鉄道のニュースからでございます。先日、国鉄の新しい電車が完成したのをご存知でしょうか。東海道線で活躍する新型車両、八十系電車、通称「湘南電車」がその姿を現しました。二つ扉のクロスシートでゆったりと座れ、前面は二枚窓という、実に洗練された造りとなっております。わたくしも、この新しい電車で、いつか海を眺めながら旅をしてみたいものだと思っております。車窓を流れる景色を肴に、駅弁を広げる日も近いかもしれませんね。それでは、この旅路に思いを馳せる時に聴きたい一曲です。高峰秀子で「銀座カンカン娘」です。

発表に先立って実施した事前実証では、利用者の笑顔や身振り手振り、発話量が増加するなど、好ましい変化が確認できたという。利用者が思い出を楽しそうに語ったり、介護スタッフに当時のエピソードを語るなど、新たなケアツールとしての可能性も感じたとしている。