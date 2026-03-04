NTTドコモは、新しいiPhone 17eとiPad Airを3月4日23時15分から予約開始する。販路はドコモオンラインショップ、ドコモホームページおよびiPhoneとiPadを取り扱うドコモ販売店。販売開始は3月11日。オンラインショップでの予約にはdアカウントでのログインが必要。

iPhone 17e

iPhone 17eはAppleが3月2日（米国時間）に発表したiPhoneの新たなエントリーモデル。6.1インチ（2,532×1,170ピクセル、460ppi）のSuper Retina XDRディスプレイを搭載し、TSMCの改良版3nmプロセス技術を用いた最新世代の「A19」チップ、エントリーモデル初のMagSafe対応、前世代（iPhone 16e）の128GBから倍増した256GBの最小ストレージ容量を備える点などが特徴だ。

新しいiPad Airは新たにM4チップを搭載し、AI処理性能の向上やメモリ強化、Wi-Fi 7対応などが図られている。ラインナップは11インチと13インチの2サイズ。

ドコモオンラインショップのiPhone 17e価格

ドコモオンラインショップにおけるiPhone 17e価格は、256GBモデルが119,900円、512GBモデルが161,920円。

「いつでもカエドキプログラム」を利用し、「ドコモで買替えおトク割」を適用した場合の実質負担額は33円から。いつでもカエドキプログラムは24回払いで端末を購入し、23カ月目に端末を返却すると残りの支払いが免除されるもの。

また、「ドコモで買替えおトク割」はドコモで指定対象機種へ機種変更・購入し、購入から31日以内にいつでもカエドキプログラムに加入している旧端末を返却（利用申込）すると、いつでもカエドキプログラムの利用料最大22,000円が免除されるもの。この利用料は2026年3月5日から導入される。

ドコモオンラインショップの iPad Air（M4）価格

iPad Air（M4）は13インチと11インチの2モデルを取り扱う。

ドコモオンラインショップにおける13インチiPad Air（M4）価格は185,680円から、11インチiPad Air（M4）価格は145,200円から。

いつでもカエドキプログラム利用時の実質負担額は13インチiPad Air（M4）が89,320円から。11インチiPad Air（M4）が68,640円から。

新しいiPhone 17eとiPad Airは「家族まとめてキャンペーン」の対象機種。同キャンペーンは家族で2台の対象機種を同月内、同一店舗で購入すると、最大5,000ポイントのdポイント（期間・用途限定）が進呈される。