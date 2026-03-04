楽天モバイルは、iPhone 17eの予約受付を「楽天モバイルショップ」、「楽天モバイル」公式サイトおよび「楽天モバイル公式 楽天市場店」にて、3月4日23時15分に開始する。

販売開始は3月11日午前8時で、カラーはソフトピンク、ホワイト、ブラックの3色。なお一部の楽天モバイルショップでの取り扱いはないという。3月4日12時時点で、楽天モバイルでの販売価格は未公表。

楽天モバイルのiPhone 17e紹介ページ

iPhone 17eはAppleが3月2日（米国時間）に発表したiPhoneの新たなエントリーモデル。TSMCの改良版3nmプロセス技術を用いた最新世代の「A19」チップ、エントリーモデル初のMagSafe対応、前世代（iPhone 16e）の128GBから倍増した256GBの最小ストレージ容量といった点が特徴だ。直販価格は99,800円から。

ディスプレイは6.1インチ（2,532×1,170ピクセル、460ppi）のSuper Retina XDRで、カバーガラスは前世代から3倍の耐擦傷性を持つ「Ceramic Shield 2」を採用。背面カメラはシングルレンズ構成で、2倍望遠撮影（12MP）に対応した48MP Fusionカメラを搭載する。本体サイズは146.7×71.5×7.80mm、重さは169g。