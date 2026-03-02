シャオミ・ジャパンは3月2日、独ライカとの協業によるカメラ機能を備えたフラッグシップスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」を日本で発表した。特徴はカメラ機能。メインカメラには1インチセンサーを採用して画質を高めたほか、望遠カメラは35mm判換算で75～100mm相当の光学ズームレンズと2億画素の1/1.4インチセンサーを搭載し、望遠撮影でも画質劣化なく撮れるようにした。

あわせて、ライカブランドをまとった派生モデル「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」も投入する。デザインを高めたほか、レンズ周囲にリングを搭載してズームや露出補正などができるようにした。

価格は、Xiaomi 17 Ultraが199,800円（16GB+512GBモデル）から、Leitzphoneが249,800円（16GB+1TBモデル）。発売は3月5日。

独ライカとの協業によるカメラ機能を備えたフラッグシップスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」

ライカ仕様にカスタマイズしたライカブランドの派生モデル「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」

カメラ機能の高さを売りにする高性能モデル。メインカメラには1インチの大型センサーを搭載。動画撮影は4K/120fpsのLog撮影に対応し、プロレベルの編集が可能。望遠カメラは、35mm判換算で75～100mm相当の光学ズームレンズと2億画素の1/1.4インチセンサーを搭載。AI技術を活用した400mm相当(17.2倍)の高品質な望遠撮影も可能。ライカの「APO」技術によるレンズ設計により、色収差を抑えた解像感の高い撮影ができる。

プロセッサは「Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載。前世代と比較してCPU性能が約20%、GPU性能が約23%、AI処理性能が約37%向上している。バッテリー容量は6000mAhで、90Wの急速充電とワイヤレス充電にも対応する。

背面にトリプルカメラを搭載する

望遠カメラは光学ズームを搭載する

レンズユニットやセンサーの配置

ライカデザインをまとった特別版「Leitzphone」

「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」は、17 Ultraの撮影性能をベースに、本体デザインや機能をライカの味付けで仕上げた派生モデル。背面にはライカの象徴である赤いロゴを配し、アルミフレームやバックカバーを特別な仕上げにした。

ライカの味に仕上げた派生モデル「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」

ライカの赤バッジや特別仕上げの背面パネルを搭載する

レンズ部周囲が大型のリングになっているのが17 Ultraとの違い。「LEICA CAMERA GERMANY」の刻印が誇らしい

レンズ周囲にカメラリングを搭載し、焦点距離やフォーカス、ボケ味などをダイヤルで変更できる。13種類の「Leica Looks」や、伝説的なライカの名機「M3」「M9」の絵作りを再現する撮影モードも用意する。

専用のケース、レンズキャップ、ストラップなどが付属する。

4月6日までに購入した全員に、実売価格19,980円の専用グリップ「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」を無料でプレゼントする。2段階のシャッターやカスタムダイヤル、ズームレバーを備え、操作性やホールド性が高められる。2000mAhのバッテリーも内蔵する。

専用グリップ「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」。グリップ部にバッテリーを内蔵する

ダイヤルやズームレバーを搭載する

