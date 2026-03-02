シャオミ・ジャパンは3月2日、独ライカとの協業によるカメラ機能を備えたフラッグシップスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」を日本で発表した。特徴はカメラ機能。メインカメラには1インチセンサーを採用して画質を高めたほか、望遠カメラは35mm判換算で75～100mm相当の光学ズームレンズと2億画素の1/1.4インチセンサーを搭載し、望遠撮影でも画質劣化なく撮れるようにした。
あわせて、ライカブランドをまとった派生モデル「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」も投入する。デザインを高めたほか、レンズ周囲にリングを搭載してズームや露出補正などができるようにした。
価格は、Xiaomi 17 Ultraが199,800円（16GB+512GBモデル）から、Leitzphoneが249,800円（16GB+1TBモデル）。発売は3月5日。
カメラ機能の高さを売りにする高性能モデル。メインカメラには1インチの大型センサーを搭載。動画撮影は4K/120fpsのLog撮影に対応し、プロレベルの編集が可能。望遠カメラは、35mm判換算で75～100mm相当の光学ズームレンズと2億画素の1/1.4インチセンサーを搭載。AI技術を活用した400mm相当(17.2倍)の高品質な望遠撮影も可能。ライカの「APO」技術によるレンズ設計により、色収差を抑えた解像感の高い撮影ができる。
プロセッサは「Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載。前世代と比較してCPU性能が約20%、GPU性能が約23%、AI処理性能が約37%向上している。バッテリー容量は6000mAhで、90Wの急速充電とワイヤレス充電にも対応する。
ライカデザインをまとった特別版「Leitzphone」
「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」は、17 Ultraの撮影性能をベースに、本体デザインや機能をライカの味付けで仕上げた派生モデル。背面にはライカの象徴である赤いロゴを配し、アルミフレームやバックカバーを特別な仕上げにした。
レンズ周囲にカメラリングを搭載し、焦点距離やフォーカス、ボケ味などをダイヤルで変更できる。13種類の「Leica Looks」や、伝説的なライカの名機「M3」「M9」の絵作りを再現する撮影モードも用意する。
専用のケース、レンズキャップ、ストラップなどが付属する。
4月6日までに購入した全員に、実売価格19,980円の専用グリップ「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」を無料でプレゼントする。2段階のシャッターやカスタムダイヤル、ズームレバーを備え、操作性やホールド性が高められる。2000mAhのバッテリーも内蔵する。
- 本体サイズ：162.9×77.6×8.29mm
- 重量：ブラック・ホワイト：約 218.4g ／ スターリットグリーン：約 219g
- カメラ：ライカ ズミルックス光学レンズ（VARIO-APO-SUMMILUX）
- メイン：5000 万画素（1 インチ、23mm 相当、F1.67、OIS）
- 望遠：2 億画素（1/1.4 インチ、75-100mm 相当、F2.39-2.96、OIS、可変式光学ズーム）
- 超広角：5000 万画素（1/2.75 インチ、14mm 相当、F2.2、115°）インカメラ：5000 万画素（21mm 相当、F2.2、AF）
- ディスプレイ：6.9 インチ Xiaomi HyperRGB 有機 EL（2608 x 1200）1-120Hz LTPO 可変リフレッシュレート、ピーク輝度 3500nits Xiaomi Shield Glass 3.0 採用
- バッテリー：6000mAh (typ) Xiaomi Surge バッテリー
- 急速充電：90W 有線ハイパーチャージ、ワイヤレスチャージ対応（QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / 90W PPS 対応）
- プロセッサ：Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform (3nm プロセス)
- メモリ/ストレージ：16GB RAM (LPDDR5X)、512GB または 1TB ROM (UFS 4.1)
- 防水・防塵：IP68
- OS：Android 16 ベースの Xiaomi HyperOS 3
- SIM：デュアル SIM (nano SIM + nano SIM または nano SIM + eSIM)
- NFC/ Felica：〇 / ×
- ネットワークと接続性：5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.2 Gen 2
- 生体認証：超音波式指紋認証 / AI 顔認証ロック解除