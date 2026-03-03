KDDIおよび沖縄セルラーは3月3日、povo2.0において対象トッピングを購入し、Paidy合同会社が提供する「あと払い（ペイディ）」をpovo2.0で初めて利用するユーザーを対象に、最大1,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施する。キャンペーン期間は3月3日から3月31日まで。

今回のキャンペーンでは、19,800円以上の1年間トッピングを12回あと払いで購入した場合に1,000円、またはサブスクトッピング（30GB / 5GB）をあと払いで購入した場合に最大300円がキャッシュバックされる。特典の条件と金額は下記の通り。

特典A

条件：（1）povo2.0で「あと払い(ペイディ)」を初めて利用／（2）19,800円以上の1年間トッピングを購入／（3）12回あと払いに変更

キャッシュバック金額：1,000円

特典B

条件：（1）povo2.0で「あと払い(ペイディ)」を初めて利用／（2）サブスクトッピング30GBを「あと払い(ペイディ)」で購入

キャッシュバック金額：300円

特典C

条件：（1）povo2.0で「あと払い(ペイディ)」を初めて利用／（2）サブスクトッピング5GBを「あと払い(ペイディ)」で購入

キャッシュバック金額：150円

キャッシュバックは一人1回まで、複数の条件をクリアした場合、適用されるのは1,000円のキャッシュバック（特典A）のみ。キャッシュバックはキャンペーン終了後、2026年4月30日までに付与され、Paidy利用分の請求金額から差し引かれる形で適用される。

また、1年間トッピングの支払いイメージについても示されており、「120GB（365日間）」は21,600円で、12回あと払いにすると1,800円 × 12回の支払い、「360GB(365日間)」は26,400円で、12回あと払いにすると2,200円 × 12回の支払い、「1TB(365日間)」は38,160円で、12回あと払いにすると3,180円 × 12回の支払い、いずれの1年間トッピングも分割手数料は無料となる（口座振替・銀行振込のみ無料）。