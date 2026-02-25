KDDI、沖縄セルラーは2月25日、povo2.0ユーザーを対象に、Google Pixel 10シリーズの対象端末を購入するとGoogleストアポイントがもらえる「Googleストアコラボキャンペーン」を実施する。実施期間は2月25日～3月30日。対象端末の購入期間は3月31日まで。

Googleストアコラボキャンペーン

Googleストアにおいて開催中の「新生活キャンペーン」に合わせてGoogle Pixel 10シリーズの対象端末を購入すると、次回以降使える5,000円分のGoogleストアポイントをプレゼントする。Googleストアポイントの有効期限は付与から2年間。

現在povo2.0を使っていない人でも、キャンペーン期間中、キャンペーンコードを入力の上、povo2.0に新規登録すると、同様に「Googleストアコラボキャンペーン」の対象となる。さらに、「1GB(3日間)」および「データ使い放題(3日間)」のプロモコードもプレゼントする。

適用条件は、2月24日までに契約した人の場合、（1）2月27日にpovo2.0から送付されるメールが受信可能であること、（2）期間中に、povo2.0に登録されたメールアドレス宛に送付されるGoogleストアの対象リンクを経由して、対象端末を購入すること。2月24日までに契約したユーザーには、2月27日に「povo2.0運営事務局」(infoc@emails.povo.jp)から送信される。

2月25日以降に新規登録した人の場合、（1）3月30日までにキャンペーンコードを入力の上povo2.0に新規登録して、SIMの有効化が完了すること、（2）期間中に、povo2.0に登録されたメールアドレス宛に送付されるGoogleストアの対象リンクを経由して、対象端末を購入すること。2月25日以降に新規登録したユーザーには原則すぐに「povo.jp」(info@emails.povo.jp)からメールが送られる。

Googleストアポイントプレゼント対象端末は、Google Pixel 10（通常価格128,900円）、Google Pixel 10 Pro（通常価格174,900円）、Google Pixel 10 Pro XL（通常価格192,900円）、Google Pixel 10 Pro Fold（通常価格267,500円）。

各端末にはGoogleストアの特典もあり、Google Pixel 10は通常価格から29,100円引き＋Googleストアポイント15,000円分＋対象スマホの下取り高額還元、Google Pixel 10 ProとGoogle Pixel 10 Pro XLはGoogleストアポイント8,000円分＋対象スマホの下取り高額還元、Google Pixel 10 Pro FoldはGoogleストアポイント18,000円分＋対象スマホの下取り高額還元となっている。