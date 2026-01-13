モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」を運営するINFORICHは1月13日、急速充電に対応した新型モバイルバッテリーの開発を完了したと発表した。日本国内では2026年4月以降に展開する予定。

CHARGESPOTに急速充電対応の新型バッテリーが追加される

新型バッテリーは、従来型の出力7.5W、容量5000mAhに対し、出力18W、容量8000mAhにスペックアップ。USB PDやPPSといった高速充電規格に対応する。Type-CとLightningの2端子を搭載し、今後Type-Bに対応した3端子タイプの展開も予定している（時期未定）。

開発の背景には、2024年以降のEU規制によるUSB Type-Cへの統一義務化で高速充電規格への対応が進んだことや、スマートフォンの買い替えサイクル長期化やアプリの高機能化により、バッテリー消耗スピードが年々増加している状況がある。こうした市場環境とユーザーニーズの拡大を踏まえ、充電スピードと効率性を両立したバッテリーの開発を進めてきたという。

展開スケジュールは、中国・香港が2026年1月以降、オーストラリアが同年2月以降、日本が同年4月以降となる。日本国内では初回5,000個を準備予定で、利用料金は現時点で変更の予定はない。なお、レンタル時にユーザーが急速充電バッテリーを選択することはできず、要望に合わせて順次展開数を増やしていく方針だ。