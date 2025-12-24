帰省や旅行などで移動が増える年末年始が近づいたことを受け、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT」を手がけるINFORICHが、モバイルバッテリー安全利用の啓発キャンペーンを全国の主要空港や駅に設置されているChargeSPOTのデジタルサイネージで開始した。屋外の寒い場所から暖かい室内に入ってしばらくは充電しないこと、暖房器具の近くでの充電を避けることなど、この冬の時期に注意したいことを紹介している。

モバイルバッテリーの発火リスクは気温が上がる夏場に高まるが、気温が下がる冬にも特有のリスクがあるため、以下のような点を留意して利用することを薦めている。

結露によるショートに気を付ける

寒い屋外から暖かい室内に入るとメガネが曇るのと同じように、冷やされたモバイルバッテリーの内部で水滴（結露）が発生する可能性がある。この水分が原因で内部回路がショートし、発火につながるケースもある。いきなり暖かいリビングに持ち込まず、廊下など居室よりも涼しい場所に置き、室温になじませてからリビングなどに持ち込むのがよい。

暖房器具の近くでの充電を避ける、放置もしない

ホットカーペットやストーブ、ヒーターの近くなど、高温になりやすい場所でモバイルバッテリーを充電したり置きっぱなしにすると、夏場と同様に内部温度が上昇し、熱暴走を起こすリスクがある。熱源の近くには置かないようにする。

低温状態でいきなり急速充電しない

冷え切った状態のバッテリーを急速充電すると、ショートの原因になる。屋外から戻った際は、しばらく室温になじませてから充電を始めるのがよい。

これらの安全利用のポイントは、空港や駅構内に設置されているChargeSPOTのデジタルサイネージで紹介する。合わせて、放映コンテンツ内に新規ユーザーのみ利用可能なクーポンコードを表示する。クーポン内容は、ChargeSPOTの利用クーポン430円分（3時間未満利用相当）。期間は2026年1月12日まで。