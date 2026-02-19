「ジンバル」を利用したことはありますか? 先端に据え付けたスマートフォンをカメラとして使い、被写体を自動追尾するなどの機能を提供するスティック状デバイスです。持つ人の動きにより生じる揺れや傾きをジャイロセンサーで検出し、モーターで補正する機能も備えています。強力な手ブレ補正機能も用意されており、水平を保ちつつブレを抑えて撮影したいユーザの必須アイテムです。

DockKit(ドックキット)は、Appleが開発した被写体を補足し追尾するトラッキング技術です。iOSの機能として提供されるため、DockKitに対応したデバイスは追加のアプリなしで動き回る人物を自動的に追う撮影が可能になります。

ジンバルを提供するメーカーが用意する専用アプリにも同様の機能を提供するものが存在しますが、DockKitの強みは「システム標準」であることです。DockKitをサポートするiOS 17以降が動作するiPhoneであれば、これまで専用アプリでなければ使えなかったジンバル固有の機能をいろいろなアプリで利用できるようになったのです。

たとえば、iOSに標準装備のカメラアプリで特定の被写体を追尾する動画を撮影できます。オンラインミーティングやビデオ通話などのカメラ機能を使うサードパーティー製アプリも、DockKitに対応していればジンバルの機能を利用した撮影が可能になります。

DockKitに対応したデバイスは、追加のアプリが必要ないため、すぐに利用できることもメリットです。Insta360 Flow 2 Proという製品を例にすると、本体のNFCチップが埋め込まれている部分にiPhoneをかざすと、自動的にDockKitの機能が呼び出され、iOS標準装備のカメラアプリでジンバルとしての機能を利用できるようになります。