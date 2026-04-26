iPhoneユーザでiOS 18に「ライブ留守番電話」が装備されてからというもの、留守番電話の利用者が増えています。iOS 18以前も留守番電話機能は存在しましたが、日本では基本的にキャリアが提供する有料の留守番電話機能に申し込む必要があり、使わないユーザが多数を占めていました。

ライブ留守番電話は無償利用できるうえ、相手が残したボイスメッセージを自動的に文字起こししてくれます。しかも文字起こしはリアルタイム処理され、画面で内容を確認できます。圏外のときにはボイスメッセージを録音できないなど、キャリアの留守番電話機能のほうが優れている部分もありますが、総じて進んでいるといえるでしょう。

迷惑電話対策も抜かりありません。着信拒否された番号を除き、迷惑電話を含むすべての着信はボイスメッセージの記録/文字起こしの対象となりますが、録音/文字起こし完了後にキャリアへ迷惑電話として報告する機能も用意されています。

ライブ留守番電話を有効にしているとき、知らない番号の下に文字起こしされたテキストが表示されている着信履歴を見つけた場合には、その履歴をタップしましょう。ボイスメッセージを再生する画面が現れ、連絡先登録がない番号の場合は「迷惑電話を報告」ボタンが現れます。この赤いボタンをタップすれば、契約しているキャリアに迷惑電話として報告できるのです。

ゴミ箱ボタンをタップすると、キャリアに迷惑電話であることを報告したあとに削除することもできます。迷惑電話の着信履歴やボイスメッセージが残り続けるのはいい気分ではありませんから、削除すると同時に迷惑電話報告をしてスッキリしてみては?