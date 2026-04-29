DP Alt modeとはDisplayPort Alternate Modeの略称で、USB-C経由で映像/音声信号を伝送する機能を指します。iPhoneシリーズではiPhone 15以降サポートが開始され、同機能に対応するディスプレイと接続すればUSB PDで充電しながらiPhoneの映像を出力できます。

そのDP Alt modeを使用中にiPhoneの画面をオフにできるかとのご質問ですが、結論からいうと「できません」。iPhoneに用意されている映像を外部出力する機能は、内蔵ディスプレイに映し出されている内容そのままをリアルタイムに出力する「画面ミラーリング」と呼ばれるもので、ノートPCにおける外部モニターとは機能的に異なるのです。

とはいえ、DP Alt mode使用中は外部ディスプレイをメインに視聴するつもりなら、iPhone内蔵ディスプレイを煌々と灯らせる必要はありません。バッテリー消費量が嵩みますし、iPhone本体のバッテリー残量が減ればそのぶん外部ディスプレイの使用可能時間が短くなります。

取りうる対策としては、iPhone内蔵ディスプレイの明るさを可能なかぎり下げること。オフにはできないものの、バッテリー消費量は節約できます。

iPhoneと外部ディスプレイともども長時間利用することが目的であれば、「DP Alt Modeパススルー対応USBハブ」を接続し、USB PDで給電しながら使用するという方法があります。DP Alt Modeパススルーに対応するUSBハブは限られますが、iPhoneのバッテリーを気にせず外部ディスプレイを利用できますよ。