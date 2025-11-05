DJIは11月5日、スマートフォン用ジンバルの新製品「Osmo Mobile 8」を発表した。従来モデル「Osmo Mobile 7」のデザインや装備を継承しつつ、パン軸が360度の無制限回転に対応し、なめらかなパノラマ撮影が可能になった。新たにApple DockKitに対応し、TikTokなど純正のカメラアプリ以外でも被写体の高性能トラッキングが可能に。さらに、犬や猫も自動で追尾できるようになった。

希望小売価格は18,480円で、すでに販売中。

さまざまな改良が図られたスマートフォン用ジンバルの新製品「Osmo Mobile 8」

手持ちのスマートフォンを取り付ければ、なめらかな動画撮影やパノラマ撮影が可能になるジンバル。新たに、360度の回転に対応したパン軸を採用し、無制限の回転により滑らかなパノラマ撮影が可能になった。本体には三脚と延長ロッドを内蔵しており、追加のアクセサリーなしでさまざまな撮影スタイルに対応する。

使わない時はコンパクトに折りたためる

被写体の自動追尾機能も強化した。アップルのApple DockKitに対応し、iPhoneでは標準カメラ以外にも200種以上の対応アプリで被写体追尾ができるようになった。ActiveTrack 7.0の改良で、ペットや物体の追尾も可能になった。

別売の多機能モジュールにも対応する。8段階で明るさと色温度を調整できる補助ライトを搭載し、撮影シーンに合わせた照明効果を作り出せるほか、別売のDJI Mic 3などと組み合わせればクリアな音声収録もできる。