パソコン工房WEBサイトで「怒涛のAMD祭」開催中、対象ゲーミングPCが最大5万円引きに

ユニットコムは2月18日、対象ゲーミングPCを最大50,000円引きでラインナップする「怒涛のAMD祭」を開始した。実施期間は3月4日（水）16時59分まで。

ユニットコム指定のRyzenプロセッサやRadeonグラフィックスを搭載するBTOパソコンを対象に設定したキャンペーン施策で、なかでもRadeon RX 9060 XT 16GB 搭載モデルとRadeon RX 9060 搭載モデルは各200台の限定販売。くわえて会員向けにBTOパソコンの送料無料施策を実施しており、「怒涛のAMD祭」とあわせて利用できる。

Windows 11 Home / AMD Ryzen 7 9800X3D / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源

Windows 11 Home / AMD Ryzen 5 7500F / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Radeon RX 9060 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源