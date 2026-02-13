LEVEL∞で「えなこ」 バレンタインキャンペーン！ サイン入りPCやサイドパネルが当たる

ユニットコムは2月13日、独自に展開しているゲーミングPCブランド「LEVEL∞」におけるバレンタインキャンペーンとして、対象製品の購入で最大5,000円相当の還元を行うと発表した。あわせてサイン入りPCやサイドパネルの抽選施策も実施する。
期間中、パソコン工房公式通販サイトや店舗で「えなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPC」を購入することで最大5,000円相当の還元を行うバレンタインキャンペーン。あわせて抽選で1名にサイン入りPCをプレゼントする抽選施策や、購入者の中から1名にサイン入りサイドパネルをプレゼントする施策も併せて展開。購入特典としてオリジナル壁紙やアクリルスタンドを同梱する。
✨「えなこ」バレンタインキャンペーン✨— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) February 13, 2026
抽選で1名様に、えなこのサイン入りコラボPCを🎁
[応募方法]
① @enako_cos と @LEVEL_INF をフォロー
② 本投稿に #えなこxレベルインフィニティ を付けて引用ポスト👍
応募期限：3/2(月)14:59迄
🔻特集ページhttps://t.co/HwV1TAyHav#PR pic.twitter.com/zQIJGpy1rr