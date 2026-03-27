FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは3月27日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「春のスペシャルセール」を開始した。4月3日15時まで。

ハイエンドモデルからエントリーモデルまで、全18機種のPCと期間限定の特価で用意した。

今回セールでいちおしなのが、Intelがリリースしたばかりの高性能CPU「Core Ultra 7 270K Plus」を搭載し、GPUにGeForce RTX 5080を組み合わせた最新ゲーミングPC「FRGHLZ890/WS0401」(税込セール価格449,800円)だ。新CPUはパワーアップしたゲーミング性能はもちろん、マルチスレッド性能も強化されており、ゲーム実況などの並行作業にも有効とのこと。

また、前回の期間限定セールから引き続き、新型のハイエンド空冷CPUクーラー「CPS RZ620Pro TC」を搭載するモデルでは、購入特典としてオリジナルの帆布袋をプレゼントする。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLZ890/WS0401」 セール価格449,800円(税込)

・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5080 (MSI製)

・1000W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン対象

※RZ620Pro TC 発売記念特典：CPSオリジナル帆布袋プレゼント

モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格284,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン対象



モデル名「FRGKB550/WS0208/NTK」 セール価格186,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM



セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。