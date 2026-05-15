パソコン工房「烈しく！怒涛のAMD祭 第2弾」開催中、対象製品が最大65,000円引きに

ユニットコムは5月15日、パソコン工房WEBサイトと全実店舗において、「烈しく！怒涛のAMD祭 第2弾」を開始した。実施期間は2026年6月12日（金）10時59分まで。

対象のAMD製品搭載BTOパソコンが最大65,000円引きになる施策。Ryzen 7 9800X3D搭載モデルなど人気商品を数多く取り揃えるほか、会員限定施策のBTOパソコン送料無料キャンペーンも併用可能。なお対象販売モデルはタイミングに応じて変更され、予告なく終了される場合があるとしている。