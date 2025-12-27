「アーク 新春初売セール 2026」が1月1日開始、初売り限定BTOパソコンも台数限定販売

アークは1月1日、「アーク 新春初売セール 2026」を開始した。実施期間は1月6日（火）23:59まで。
数量限定のパソコンパーツセットや初売り限定BTOパソコンを正月の三が日のみ台数限定で取り扱うセール施策。さらに1月5日までの期間中は「秋葉原店舗限定 初売りセール」も実施しており、オンラインストアには並ばない店舗だけのスペシャルアイテムも用意するとしている。
