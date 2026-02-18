ユニットコム、法人会員優待サイト限定の「ビジネスご優待会員サイト 6周年記念感謝祭」

ユニットコムは2月17日、ビジネスご優待会員サイトにおいて「ビジネスご優待会員サイト 6周年記念感謝祭」を開始した。あわせてパソコン工房WEB会員またはビジネスご優待会員を対象に、BTOパソコン送料無料施策も実施している。
ビジネスご優待会員サイトが6周年を迎えたことを記念し、同社おすすめのBTOパソコンや担当バイヤーが厳選したPCパーツ・周辺機器を特別価格で用意するというセール施策。ビジネスご優待会員は法人・個人事業主様専用のサービスで、パソコン・パソコン関連商品を使用するうえで様々なサポートが受けられる。
Windows 11 Home [DSP版] / インテル Core i5 プロセッサー 14400 / インテル B760 / DDR5 16GB(16GB×1) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA RTX A400 4GB GDDR6 / Intel UHD Graphics / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
Windows 11 Home / インテル Core i7 プロセッサー 14650HX / インテル HM770 / DDR5 16GB(16GB×1) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)