都内在住の15歳以上の都民を対象に、東京都の公式アプリ「東京アプリ」で11,000円分の東京ポイントを付与する「東京アプリ生活応援事業」の開始日時が2月2日（月）13時と発表された。実施期間は4月1日までだが、当初は申し込みが殺到することを見込み、混雑状況がネットで参照できる「混雑カレンダー」を1月23日に公開する。

東京アプリ生活応援事業は、東京アプリの普及促進を図るとともに、物価高騰で家計負担が増すなか、都民の生活をポイント付与で支援する取り組み。東京アプリ上でマイナンバーカードでの本人確認が完了した人に対し、11,000円分の東京ポイントを付与する。獲得した東京ポイントはau PAY 、dポイント、メルカリポイント、楽天ペイ、Vポイントなどと交換できる。

東京アプリ生活応援事業の参加に必要なものは以下の通り。

NFC対応スマートフォン

東京アプリ

デジタル認証アプリ（デジタル庁提供）

マイナンバーカード（有効期限が切れていないもの）

マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号（4桁の数字）

マイナンバーカードの券面事項入力補助用の暗証番号（4桁の数字）

2025念11月の最終検証に参加して500ポイントを獲得した人も、11,000円分の東京ポイント獲得には、改めてマイナンバーカードによる本人確認や東京ポイント取得の申込みの手続きが必要になる。