三菱電機は2月16日、ルームエアコンブランド「霧ヶ峰」のサウンドロゴをtofubeatsがアレンジした楽曲「KIRIGAMINE REMIX」を公開した。YouTubeおよびSpotifyで配信を開始したほか、2月17日から期間限定で全国のファミリーマートでの店内放送も始まる。

「霧ヶ峰」は来年ブランド誕生60周年を迎える。約50年にわたり親しまれてきた「きりがみね～♪」のサウンドロゴを、より多くの世代に届けることを目的に、若者から支持を集める音楽プロデューサー・DJのtofubeatsを起用した。現代的なビートと霧ヶ峰サウンドロゴを組み合わせ、新しさの中にどこか懐かしさを感じさせる楽曲に仕上げたとしている。

MVは三菱電機 家電公式YouTubeチャンネルで公開中。Spotifyでは2月16日11時から配信開始。ファミリーマートでの30秒ショート版の店内放送は2月17日から3月30日まで。

コラボアーティストのtofubeats

コラボの背景には、同社が実施した「サウンドロゴに関する意識調査」がある。「きりがみね～♪」は全年代で約6割に認知されている一方、20代・30代では「霧ヶ峰」ブランドとの結びつきが薄い傾向が見られた。また20代・30代ではテレビ離れが進んでおり、好意的に受け取られる広告の条件として「完成度」がポイントになることも判明。これらの結果を踏まえ、テレビ以外のメディアでも完成度の高い音楽・映像コンテンツを発信するアプローチを採った。

tofubeatsは1990年生まれの音楽プロデューサー・DJ。2013年に「Don't stop the music feat.森高千里」でメジャーデビュー。映画・ドラマ・CM等への楽曲提供など多岐にわたる活動を続けている。なお、tofubeatsは現在自宅でも霧ヶ峰を使用しており、「日々の快適な暮らしを支えてくれている三菱電機さんとご一緒できたことを、とても光栄に感じています」とコメントしている。

「霧ヶ峰」は1967年誕生のルームエアコンブランド。独自の赤外線センサー「ムーブアイ」による快適な気流制御と省エネ性能を特徴とし、クロスフローファンを搭載したエアコンの名称としては世界最長寿のブランドとされる（三菱電機調べ）。