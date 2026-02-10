シロカは2月10日、本体の軽さとパワフルな吸引力が特長の「2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー」シリーズに、着脱式バッテリーでより長時間使用できる新モデル「かるピカ パワー PRO（SV-SP451）」を追加すると発表した。発売日は2026年3月6日。直販サイトのほか、一部通販限定で販売する。価格は24,980円。

かるピカ パワー PRO（SV-SP451）

「かるピカ パワー PRO」は、連続使用可能時間が通常モデルの1.6倍で、こまめに充電しなくても掃除中の充電切れのストレスなく使えるコードレススティッククリーナー。標準モードで約40分、強モードでも約15分の連続使用が可能となっている。

着脱可能なリチウムイオンバッテリーで動作する

同製品のバッテリーには、リチウムイオンバッテリーを採用。着脱可能な仕様のため、充電を繰り返してバッテリーの寿命が短くなってきた場合でも、別売りのバッテリーと交換して長期間使える。交換用バッテリーはシロカオンラインストア本店で購入できる。

本体1.12kgの軽量設計。移動しながらの広範囲の掃除や、高いところの掃除でも負担なく使える。ヘッドにはモーターでブラシを回転させる「パワーブラシ」を搭載。カーペットや畳などのゴミも、一往復でしっかりと吸い取れるという。

ダストカップのごみはワンタッチで捨てられる

ダストカップを本体から取り外すことなくワンタッチでごみを捨てられる。スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様となっている。

ハンディクリーナーとしても使える

本体サイズは約幅21.2cm×奥行16.2cm×高さ102.2cm（本体+延長パイプ+フロアブラシ）、重さは約1.12kg（本体・延長パイプ・フロアブラシの合計）。コードの長さ（充電アダプター）は約1.5m。

かるピカ パワー（スティック掃除機の状態）

使用電池はリチウムイオン電池（3000mAh、セル数4本）。充電時間は約3.5時間（室温や使用時間などにより異なる）。運転時間は強15分、標準40分（満充電時、電池初期、室温20℃の場合。使用環境により異なる）。集じん容積は約0.14L。運転音は約72dB～63dB（延長パイプ・フロアブラシを接続した状態）。カラーはライトグレー。

セット内容は充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書（保証書）。