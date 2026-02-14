『原神 「Luna Ⅴ」』は2月25日リリース！ 旅のはじまり、モンドへ

HoYoverseは2月13日、提供中のオープンワールドRPG『原神』における予告配信を実施し、次期バージョン『Luna Ⅴ 「風を捕まえる帰郷者」』を2月25日にリリースすると明らかにした。「ファルカ」が新規プレイアブルキャラクターとして実装されるほか、モンドキャラクターの集録祈願も行われる。

旅の始まりにまつわる思い出を振り返りながら、モンドのなじみ深い仲間たちと再会できるメインイベントが登場するという次期バージョンアップデート。印象的な場面の数々を通じて初めてテイワット大陸に降り立った懐かしいあの頃を追体験できるほか、挑戦を達成することで法器キャラクターが装備できる水晶玉の武器外観「幻のギフト・スターオーメン」を入手可能。プレイアブルキャラクターとしてナド・クライ編でも活躍してきた西風騎士団の大団長「ファルカ」を実装する。