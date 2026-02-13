タムロンは2月13日、2月26日からパシフィコ横浜で開かれるカメラ展示会「CP+2026」で、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とコラボしたブースを出展すると発表した。ブース中央にタイムマシン（デロリアン）を設置し、自由に撮影できる。

タムロン創業75周年を記念した取り組み。同社のブランドスローガン「Focus on the Future」が、バック・トゥ・ザ・フューチャーが持つ「未来は自分で切り開くもの」という力強いメッセージに合致するとした。

ブースでは、第1作で主人公マーティがタイムトラベルした1955年のヒルバレーの時計台広場をイメージした空間に「タイムマシン」（デロリアン）を展示し、来場者は設置されたカメラとタムロンレンズで自由に撮影できる。

さらに、TAMRON Lens Utilityとスライダーを活用した動画撮影体験コーナーでは、映画のワンシーンを撮影するような体験ができる。

ブース内には、創業75周年を記念し、時代を象徴する歴代レンズを映画の名シーンとともに振り返る「TAMRON Lens History Board」も展示する。ブースの来場者には、オリジナルステッカーやクリアファイルをプレゼントする。