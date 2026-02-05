キヤノンは2月5日、コンパクトデジカメ「PowerShot」30周年を記念した限定モデル「PowerShot G7 X Mark III」（PowerShot G7 X Mark III PowerShot 30th Anniversary Edition）を発表した。外装のカラーやダイヤル類の仕上げを変更したほか、本革製のカメラケースが付属する。

価格はオープンで、キヤノンオンラインショップでの価格は148,500円。発売は4月下旬で、3月3日から予約受付を開始する。台数限定で販売する（販売台数は非公表）。

「PowerShot」30周年を記念した台数限定モデル「PowerShot G7 X Mark III」が登場。撮影性能はベースモデルと同じだが、外装の高級感が高まった

2019年8月発売のレンズ一体型高画質コンパクトデジカメ「PowerShot G7 X Mark III」をベースに仕上げた限定モデル。外装はグラファイトの特別色としたほか、レンズ周囲のコントローラーリングを綾目模様にするなど、高級感を高めた。30周年記念ロゴを本体に印字し、記念モデルにふさわしい特別感も演出した。

上部やダイヤル類はグラファイトの特別色で仕上げた

内蔵ストロボの部分に30周年記念ロゴを配している

特別カラーに仕上げた本革製ケースと本革製ストラップが付属する。化粧箱も30周年記念ロゴを箔押しで入れた特別仕様とした。箱を開けると、専用のリーフレットが収納されている。リーフレットの表面はロゴが入っており、裏面のデザインは購入者のみのお楽しみとのこと。