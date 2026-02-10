OMデジタルソリューションズは2月10日、天体撮影に特化したミラーレスカメラ「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」を発表した。OM-3をベースに、センサー前方のIRカットフィルターの光学特性を天体撮影用に最適化し、赤い星雲を色鮮やかに撮影できるようにした。

受注生産で販売する。価格はオープンで、オンラインストアでの価格は327,800円。発売は2月27日。

天体撮影に特化したミラーレスカメラ「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」

天体撮影で重要となるHα線の透過率が約100％となるよう、センサー前方のIRカットフィルターの光学特性を最適にチューニングしたモデル。一般的なデジタルカメラでは撮影が難しい、Hα線により発光する星雲の美しい形と色を鮮やかに捉えられる。

カメラを三脚に固定した状態で手持ちハイレゾショット撮影を実行することで、日周運動による星の動きを補正した合成画像を生成する機能も備えた。

天体撮影時に画質向上を図るアクセサリーも用意する。街明かりや街灯などの人工光源による光をカットするボディーマウント光害カットフィルター「BMF-LPC01」（52,250円）と、点光源をにじませて強調する効果が得られるボディーマウントソフトフィルター「BMF-SE01」（37,400円）の2種類。