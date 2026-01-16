キヤノンの「EOS R6 Mark III」は、EOS Rシステムの中核を成すフルサイズミラーレスモデルです。機能編レビューでは、卓越した性能、特徴ある機能を紹介しました。今回は実写レビューということで、静止画の写りを見てみたいと思います。あわせて、本モデルと同時に発表された標準単焦点レンズ「RF45mm F1.2 STM」の詳細や写りもご紹介します。
AFは動きモノの捕捉も余裕、待望のプリ撮影機能も
まずは、EOS R6 Mark IIIのスペックを改めてチェックしましょう。まずイメージセンサーは、有効3250万画素のフルサイズCMOSセンサーとなります。先代モデル「EOS R6 Mark II」は有効2420万画素でしたので、進化の大きなポイントと述べてよいものです。解像度の増加は解像感のアップにもつながりますし、トリミングの際も有利であることは言うまでもありません。1.6倍クロップの撮影でも1420万画素をキープしますので、持ち合わせのレンズでより望遠の撮影を楽しみたいときなど重宝するはずです。掲載した作例でも、航空機を被写体としたものは1.6倍クロップで撮影していますので、解像度と解像感をチェックしてみてください。
ISO感度については、ベース感度ISO100、常用最高感度ISO64000とし、拡張機能によりISO50相当のL、ISO102400相当のHでの撮影も可能です。高感度でも色のにじみやノイズの発生はよく抑えられており、被写体の明るさを選ぶことはなさそうです。フルサイズならではの余裕ある画素ピッチと、映像エンジンDIGIC Xによるところが大きいと思われます。
強化されたAFも注目です。特に、トラッキング機能は一度被写体をつかんだらシャッターボタンの半押しをやめない限り離すことがありませんでした。サーボAF選択時に有効な機能で、フォーカスエリアで補足した被写体が、その位置から外れてしまっても補足し続けるため、動き回る被写体を確実に捉えることができます。あらかじめ特定の人物をカメラに登録しておくことで、その人物にピントを合わせる登録人物優先AFも新たに搭載。最大100名の人物が登録でき、ピントを合わせる優先順位をその中から設定することも可能です。
プリ撮影機能も新たに搭載されました。電子シャッター選択時のみ有効な機能で、シャッターボタンを半押ししている間も画像の記録を行い、シャッターボタンの全押しを行うことで、その時点からさかのぼって記録していた画像を保存します。さかのぼって記録できる画像はマックス20コマ。野鳥やスポーツなど動きの予測の難しい被写体の撮影では重宝する機能です。
開放F1.2でも格安「RF45mm F1.2 STM」も試した
EOS R6 Mark IIIと同時に発表された「RF45mm F1.2 STM」も今回トライアルしました。鏡筒先端に赤帯のないスタンダードクラスのRFレンズで、プラスチックモールド非球面レンズを採用するなど、スペックを考慮すればかなり価格を抑えたのが特徴となります。写りについては、メーカーの言葉を借りれば絞り開放では比較的柔らかな描写、絞り込むことでシャープネスがアップするとのこと。最新のRFレンズは絞り開放からシャープネスの高い写りが得られますが、それとはやや趣が異なる写りが得られるレンズです。
今回掲載した作例の撮影では、RF45mm F1.2 STMの作例も含め、基本的にピクチャースタイルとホワイトバランスはオートを選択。スナップの作例ではISO感度もオートとしています。動き物の作例に関しては、被写体認識機能の「乗り物優先」をチョイス。ISO感度は状況に応じて設定しています。掲載したすべての作例は、いわゆるJPEGの撮って出しで、レタッチ等の加工は一切行っていません。
立体感があり階調豊かな写りは、フルサイズのイメージセンサーで、しかも大きな画素ピッチならではと思わせるものです。撮影した画像をパソコンの大きな画面で見るのが楽しみになるほどです。動いている被写体では、トラッキングの向上などでピントが外れてしまったカットは見当たりませんでした。とても信頼できるAFと述べてよいでしょう。
今回は試していませんが、登録人物優先AFやプリ撮影機能の搭載など、EOS R6 Mark IIIは見るべき機能の多いカメラに仕上がっており、それがユーザーの撮影を強力にサポートし、結果よりよい作品制作へとつながるように思えます。さまざまな撮影シーン、被写体に対し柔軟に対応するとともに、プロやハイアマチュアからビギナーまでユーザーを選ぶことのない懐の深いミラーレスであるように思えます。
RF45mm F1.2 STMについては、とにかく絞りを開いて撮るのが楽しいレンズです。前述のとおり、絞り開放では比較的柔らかな描写とメーカーでは謳っていますが、往年の大口径レンズのようなゆるゆるぼやぼやの写りを期待してはいけないようで、思いのほかシャープネス、コントラストとも良好な写りが得られます。もちろん光の状態にもよるところが大きいのですが…。むしろ、大きく柔らかいボケを楽しんだり、浅い被写界深度で被写体を浮き上がらせるような撮影を楽しむには持ってこいのレンズと述べてよいでしょう。価格も熟れていますし、単焦点レンズが好きなEOS Rシステムユーザーは、持っていて損することのないレンズであるように思えます。
あくまでも筆者個人の要望となりますが、同じスタンダードクラスで、同じF1.2の開放値で、焦点距離60mm前後のレンズもあるとなお面白いように思えます。今後の展開に期待したいところです。