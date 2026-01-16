キヤノンの「EOS R6 Mark III」は、EOS Rシステムの中核を成すフルサイズミラーレスモデルです。機能編レビューでは、卓越した性能、特徴ある機能を紹介しました。今回は実写レビューということで、静止画の写りを見てみたいと思います。あわせて、本モデルと同時に発表された標準単焦点レンズ「RF45mm F1.2 STM」の詳細や写りもご紹介します。

2025年11月21日に発売を開始したEOS R6 Mark III。画素数のアップなど高い静止画撮影性能に加え、動画撮影機能の進化も見逃せません。メーカー直販サイトでの価格は、ボディ単体モデルが429,000円、RF24-105mm F4 L IS USMが付属するレンズキットが583,000円前後です

AFは動きモノの捕捉も余裕、待望のプリ撮影機能も

まずは、EOS R6 Mark IIIのスペックを改めてチェックしましょう。まずイメージセンサーは、有効3250万画素のフルサイズCMOSセンサーとなります。先代モデル「EOS R6 Mark II」は有効2420万画素でしたので、進化の大きなポイントと述べてよいものです。解像度の増加は解像感のアップにもつながりますし、トリミングの際も有利であることは言うまでもありません。1.6倍クロップの撮影でも1420万画素をキープしますので、持ち合わせのレンズでより望遠の撮影を楽しみたいときなど重宝するはずです。掲載した作例でも、航空機を被写体としたものは1.6倍クロップで撮影していますので、解像度と解像感をチェックしてみてください。

ISO感度については、ベース感度ISO100、常用最高感度ISO64000とし、拡張機能によりISO50相当のL、ISO102400相当のHでの撮影も可能です。高感度でも色のにじみやノイズの発生はよく抑えられており、被写体の明るさを選ぶことはなさそうです。フルサイズならではの余裕ある画素ピッチと、映像エンジンDIGIC Xによるところが大きいと思われます。

▲ISO1600

▲ISO3200

▲ISO6400

▲ISO12800

▲ISO25600

▲ISO51200

▲ISO64000

▲ISO102400

感度の違いによる画質の変化は、ISO3200となるとごくわずかですがノイズが発生しはじめ、被写体のエッジもよく見るとキレが同じくわずかに低下。ISO12800以降はノイズの発生、エッジのシャープネスの低下が徐々に見受けられるようになります。それでもフルサイズのミラーレスとしてはかなりよい結果であるように思えます EOS R6 Mark III・RF85mm F2 MACRO IS STM・絞り優先AE（絞りf11）・-0.33EV・WBオート・ピクチャースタイル：オート・JPEG

強化されたAFも注目です。特に、トラッキング機能は一度被写体をつかんだらシャッターボタンの半押しをやめない限り離すことがありませんでした。サーボAF選択時に有効な機能で、フォーカスエリアで補足した被写体が、その位置から外れてしまっても補足し続けるため、動き回る被写体を確実に捉えることができます。あらかじめ特定の人物をカメラに登録しておくことで、その人物にピントを合わせる登録人物優先AFも新たに搭載。最大100名の人物が登録でき、ピントを合わせる優先順位をその中から設定することも可能です。

プリ撮影機能も新たに搭載されました。電子シャッター選択時のみ有効な機能で、シャッターボタンを半押ししている間も画像の記録を行い、シャッターボタンの全押しを行うことで、その時点からさかのぼって記録していた画像を保存します。さかのぼって記録できる画像はマックス20コマ。野鳥やスポーツなど動きの予測の難しい被写体の撮影では重宝する機能です。

開放F1.2でも格安「RF45mm F1.2 STM」も試した

EOS R6 Mark IIIと同時に発表された「RF45mm F1.2 STM」も今回トライアルしました。鏡筒先端に赤帯のないスタンダードクラスのRFレンズで、プラスチックモールド非球面レンズを採用するなど、スペックを考慮すればかなり価格を抑えたのが特徴となります。写りについては、メーカーの言葉を借りれば絞り開放では比較的柔らかな描写、絞り込むことでシャープネスがアップするとのこと。最新のRFレンズは絞り開放からシャープネスの高い写りが得られますが、それとはやや趣が異なる写りが得られるレンズです。

EOS R6 Mark IIIに装着したRF45mm F1.2 STM。このレンズが発表された時、そうきたかと驚いたEOS Rシステムユーザーも多かったのではないでしょうか？ 交換レンズに関しては、どちらかと言えば堅めのラインナップが特徴の同社ですが、ちょっと“弾けた”魅力あるレンズです。メーカー直販サイトでの価格は66,000円ですが、現在は入荷まで約4カ月かかるほどの人気ぶりです

今回掲載した作例の撮影では、RF45mm F1.2 STMの作例も含め、基本的にピクチャースタイルとホワイトバランスはオートを選択。スナップの作例ではISO感度もオートとしています。動き物の作例に関しては、被写体認識機能の「乗り物優先」をチョイス。ISO感度は状況に応じて設定しています。掲載したすべての作例は、いわゆるJPEGの撮って出しで、レタッチ等の加工は一切行っていません。

ハイライトの白トビを確認してみました。レンズの光学特性のよさもありますが、不自然な印象はありません。もちろん、逆光となった空の部分は白トビしているのですが、総合的に見て均衡のとれた写りに思えます。EVFに表示される画像も撮影した結果に近く、露出補正もしやすく感じました EOS R6 Mark III・RF24-105mm F4 L IS USM・絞り優先AE（絞りf8・1/320秒）・＋1EV・WBオート・ISO100・ピクチャースタイル：オート・JPEG

真逆光という少々意地悪な条件での撮影となります。急激に白トビする部分はなく、ハイライトがよく粘っていることが分かります。影となったところのトーンもよく粘っており、階調再現性は極めて高く感じます EOS R6 Mark III・RF24-105mm F4 L IS USM・絞り優先AE（絞りf8・1/100秒）V・WBオート・ISO100・ピクチャースタイル：オート・JPEG

開放F1.2で撮影。メーカーの言葉どおり、わずかに柔らかい写りです。ただ、ピントの合った部分のエッジはそれなりにシャープ。前ボケもこの作例を見る限りナチュラルな印象です EOS R6 Mark III・RF45mm F1.2 STM・絞り優先AE（絞りf1.2・1/640秒）・-0.33EV・WBオート・ISO100・ピクチャースタイル：オート・JPEG

この作例も開放絞りによる撮影です。コントラストの高さもあるのかもしれませんが、思いのほかシャープネスは高く感じられます。ピントの合ったところから滑らかにボケが大きくなっていくのは大口径の単焦点レンズならでは EOS R6 Mark III・RF45mm F1.2 STM・絞り優先AE（絞りf1.2・1/1600秒）・＋0.33EV・WBオート・ISO100・ピクチャースタイル：オート・JPEG

キツネのお面の右目にピントを合わせたつもりでしたが、カメラを持つ手か体が動いてしまったようで後ピンになってしまいました。開放F1.2だと被写界深度は極端に浅く、わずかな動きでピントの位置が変わってしまうので撮影の際は注意が必要です EOS R6 Mark III・RF45mm F1.2 STM・絞り優先AE（絞りf1.2・1/640秒）・＋0.67EV・WBオート・ISO100・ピクチャースタイル：オート・JPEG

絞りはF2で撮影しています。ピントを合わせた五重塔を見ると不足のない解像感です。撮影条件がよかったこともありますが、抜けもよくコントラストの高い写りが得られました、Lレンズに負けない写りの得られるレンズと述べてよいでしょう EOS R6 Mark III・RF45mm F1.2 STM・絞り優先AE（絞りf2・1/4000秒）・-1EV・WBオート・ISO100・ピクチャースタイル：オート・JPEG

焦点距離45mmの画角は、スナップ撮影などは使いやすく、遠近感は裸眼で見たときに近く感じます。F1.2と極めて明るいレンズですが、鏡筒自体は比較的コンパクトに仕上がっていますので、EOS R6 Mark IIIの常用レンズとしてもふさわしく思われます EOS R6 Mark III・RF45mm F1.2 STM・絞り優先AE（絞りf2.8・1/640秒）・-0.67EV・WBオート・ISO100・ピクチャースタイル：オート・JPEG

こちらも絞りは開放のF1.2としています。ピントを合わせた部分のエッジのキレはよく、画面周辺部などに発生することの多い色のにじみはよく抑えられています。背景のボケ味はやや暴れ気味 EOS R6 Mark III・RF45mm F1.2 STM・絞り優先AE（絞りf1.2・1/8000秒）・WBオート・ISO100・ピクチャースタイル：オート・JPEG

光を反射している自転車のステムにピントを合わせています。実はこのような撮影条件の場合、被写体のエッジに色付きが発生しやすいのですが、本レンズも例外ではないようです。とは言え、よく抑えている方ではないかと思われます EOS R6 Mark III・RF45mm F1.2 STM・絞り優先AE（絞りf1.2・1/3200秒）・＋0.67EV・WBオート・ISO100・ピクチャースタイル：オート・JPEG

こちらは45mmと同じスタンダードクラスのRF28mm F2.8 STMで撮影した写真です。EOS R6 Mark IIIの解像感の高い絵づくりと相まって、キレのよい写りが得られました。パンケーキタイプのレンズですので、EOS R6 Mark IIIに装着したときのバランスも良好です EOS R6 Mark III・RF28mm F2.8 STM・絞り優先AE（絞りf2.8・1/6400秒）・-1EV・WBオート・ISO100・ピクチャースタイル：オート・JPEG

明暗比の極めて高い撮影条件ですが、シャドー部のディテールはよく粘っています。解像度は3250万画素ですが、それでも画素ピッチに余裕があるため、階調再現性は不足を感じません EOS R6 Mark III・RF45mm F1.2 STM・絞り優先AE（絞りf5.6・1/250秒）・-2EV・WBオート・ISO100・ピクチャースタイル：オート・JPEG

撮影条件によっては、絞り開放でもピントを合わせた被写体をくっきりと引き立てる写りが得られます。こちらも背景のボケを見ると、MFフィルム一眼レフ時代のレンズのボケを思い起こしてしまいます EOS R6 Mark III・RF45mm F1.2 STM・絞り優先AE（絞りf1.2・1/640秒）・-0.33EV・WBオート・ISO100・ピクチャースタイル：オート・JPEG

この作例も絞りF1.2で撮影しています。背景ボケは当然大きく、点光源による玉ボケが賑やかです。ボケ味自体はナチュラルな印象です。大口径の単焦点レンズとしては比較的低価格なこともあり、ボケを生かした写りを楽しむことの多いEOS Rシステムユーザーにとって注目の一本となりそうです EOS R6 Mark III・RF45mm F1.2 STM・絞り優先AE（絞りf1.2・1/800秒）・＋0.33EV・WBオート・ISO100・ピクチャースタイル：オート・JPEG

被写体認識AFの乗り物優先で撮影しています。カメラを構えたと同時に、左の車両が画面に入ってきたのですが、狙おうと思っていた右の車両前面部を問題なく捕捉し続けました EOS R6 Mark III・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE（絞りf6.3・1/640秒）・-1EV・WBオート・ISO200・ピクチャースタイル：オート・JPEG

タキシングする航空機を乗り物優先AFで狙いました。1.6倍クロップだと1420万画素となりますが、解像感に不足を感じることはありません。むしろグッと被写体を画面に引き寄せられるので、より迫力ある撮影が楽しめます EOS R6 Mark III・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE（絞りf7.1・1/2500秒）・-1EV・WBオート・ISO800・ピクチャースタイル：オート・JPEG

テレ端500mmで撮影。1.6倍にクロップしていますので、焦点距離800mm相当の画角となります。背景がより被写体に迫り、超望遠ならではの表現が楽しめます。曇天でしたが、オートのホワイトバランスでもナチュラルな色あいの仕上がりが得られました EOS R6 Mark III・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE（絞りf7.1・1/3200秒）・-1EV・WBオート・ISO800・ピクチャースタイル：オート・JPEG

立体感があり階調豊かな写りは、フルサイズのイメージセンサーで、しかも大きな画素ピッチならではと思わせるものです。撮影した画像をパソコンの大きな画面で見るのが楽しみになるほどです。動いている被写体では、トラッキングの向上などでピントが外れてしまったカットは見当たりませんでした。とても信頼できるAFと述べてよいでしょう。

今回は試していませんが、登録人物優先AFやプリ撮影機能の搭載など、EOS R6 Mark IIIは見るべき機能の多いカメラに仕上がっており、それがユーザーの撮影を強力にサポートし、結果よりよい作品制作へとつながるように思えます。さまざまな撮影シーン、被写体に対し柔軟に対応するとともに、プロやハイアマチュアからビギナーまでユーザーを選ぶことのない懐の深いミラーレスであるように思えます。

RF45mm F1.2 STMについては、とにかく絞りを開いて撮るのが楽しいレンズです。前述のとおり、絞り開放では比較的柔らかな描写とメーカーでは謳っていますが、往年の大口径レンズのようなゆるゆるぼやぼやの写りを期待してはいけないようで、思いのほかシャープネス、コントラストとも良好な写りが得られます。もちろん光の状態にもよるところが大きいのですが…。むしろ、大きく柔らかいボケを楽しんだり、浅い被写界深度で被写体を浮き上がらせるような撮影を楽しむには持ってこいのレンズと述べてよいでしょう。価格も熟れていますし、単焦点レンズが好きなEOS Rシステムユーザーは、持っていて損することのないレンズであるように思えます。

あくまでも筆者個人の要望となりますが、同じスタンダードクラスで、同じF1.2の開放値で、焦点距離60mm前後のレンズもあるとなお面白いように思えます。今後の展開に期待したいところです。