KDDIと沖縄セルラーは2月12日、povo2.0において、「データ使い放題（7日間）12回分」などの特典が抽選で当たる「povoガチャ」2種の提供を開始した。

1回100円の「povoガチャ」と、1回999円の「povoガチャ スーパー」の2種類を用意する。販売期間は2月12日 10:00〜2月19日 9:30まで。

1回あたり100円の「povoガチャ」では、抽選で特賞「データボーナス3GB(30日間)」、1等「データ使い放題ボーナス(24時間)」、2等「データ使い放題ボーナス(2時間)」、3等「データ使い放題ボーナス(1時間)」、4等「データ追加0.5GB(24時間)」のいずれかが必ず当たる。

1回あたり999円の「povoガチャ スーパー」では、特賞「データ使い放題(7日間)12回分」、1等「データ使い放題(24時間)10回分」、2等「データ使い放題(24時間)4回分」、3等「データ使い放題(6時間)4回分」が設定されており、いずれかが必ず当たる。

トッピング購入後、「povoガチャ」はデータ追加0.1GB(24時間)が、「povoガチャ スーパー」はデータ追加0.1GB(7日間)が即時適用される。

当選したデータ特典のプロモコードは購入後すぐにpovo2.0に登録したメールアドレスへ送付される。特賞のプロモコードは1つで12回利用可能など、複数回利用できる仕様。

次回の販売予定期間は3月12日から3月19日を予定している。