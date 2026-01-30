KDDIと沖縄セルラーは1月30日、povo2.0の期間限定トッピングとして、au PAY totoの「mini BIG」と「データ使い放題（24時間）」などのデータが抽選で当たる「povoガチャ au PAY toto ～mini BIGプレゼント～」を提供開始した。提供期間は1月30日～2月28日 23:59まで。

povoガチャ au PAY toto ～mini BIGプレゼント～

同トッピングは、データ特典のいずれかが抽選で必ず当たるというもの。購入者全員にもれなくmini BIG 1口をプレゼントする。特典のmini BIGくじスクラッチの受取および利用はau PAY totoの会員登録が必要で、特典の適用はau PAY toto 1アカウントにつき1回限りとなる。

1等はデータ使い放題（24時間）で当選確率は1％。2等はデータ使い放題（2時間）で当選確率は3％。3等はデータ使い放題（1時間）で当選確率は5％。4等は0.5GB（24時間）で当選確率は91％。いずれも利用期限は2026年4月20日。

利用方法は、povoアカウントとau IDを連携し、トッピング購入後にpovoガチャ当選結果メールについてくるmini BIG 1口がもらえるくじスクラッチのURLを確認する。その後au IDでログインし、特典（mini BIG 1口）を受け取る。mini BIGの受取時期により、対象の開催回や結果発表確定日が異なる。mini BIG 1口の受取期限は2026年3月14日。

au PAY totoとは、スマートフォンやタブレットからスポーツくじ（BIG、toto、WINNER）が簡単に購入できるKDDI提供のサービス。スポーツくじの購入は、Pontaポイント（au PAY マーケット限定）を使って購入することも可能で、当せん金は自動で振り込まれるため受け取り忘れの心配もない。日常のスキマ時間で気軽にスポーツくじを楽しめる。

19歳未満の人のスポーツくじ（BIG、toto、WINNER）の購入または譲り受けは法律で禁じられており、払戻金も受け取れない。au PAY totoの会員登録（無料）にはau通信サービス、UQ mobile通信サービス、povo通信サービスの契約が必要で、povo通信サービス利用者はau ID連携を行うこと。