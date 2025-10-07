シャープは10月7日、ウォーターオーブン「ヘルシオ」の新製品「AX-U1C」を発表した。発売日は11月20日。価格はオープンで、直販価格は96,800円。

シャープの「ヘルシオ」は、最初から最後まで過熱水蒸気を使って調理することで、食材に適度な潤いを与えながらおいしく仕上げるウォーターオーブン。

「AX-U1C」はヘルシオユーザーによく使われる機能を厳選したベーシックモデル。現行機種のうち最小の庫内容量の26Lタイプとなっている。

本体には、食材の温度帯（冷凍・冷蔵・常温）や分量に応じて火加減や調理時間を自動調整する「まかせて調理」機能のうち「焼く」調理法を搭載。ぶりの照り焼きやチキンステーキなどの自動メニューにも対応し、定番メニューを手軽に調理できるという。

レンジ機能を使って調理する「らくチン1品」機能も搭載。「らくチン！(絶対湿度)センサー」が温められた食材から発生する蒸気を検知し、副菜などを分量や調理時間の設定なしで作れる。

生成AI技術で音声対話できる「クックトーク」機能は、スマートフォンなどから「COCORO KITCHENレシピサービス」を開いて使う。献立決めや調理手順、ヘルシオの使いこなし方などを問いかけると、自然な会話でアドバイス。テキスト入力だけでなく音声での対話にも対応しており、調理中で手が離せないときもハンズフリーで使えることがメリットだ。利用には「COCORO HOME」アプリのダウンロードと対象ヘルシオの機器登録が必要となる。

このほか、市販の惣菜やパンを出来立てのようなおいしさにあたため直す「ヘルシオあたため（おいしさ復元）」機能を装備。「揚げたてサックリ」「焼きたてふっくら」「焼きたてパンふんわり」の3種類に対応し、冷凍の場合もおいしくあたためられるという。

定格消費電力（レンジ／オーブン／グリル）は1430／1430／1430W、レンジ定格出力は1000（最大3分）・600・500・200W相当。オーブン温度設定は100～250度まで。

本体サイズと重さは480×395×350mm、約17kg。総庫内容量は26L。掲載メニュー数は90メニュー（自動メニュー数88）。ワイド角皿1枚、調理網1枚、取扱説明書が付属する。カラーはマットブラックとホワイトの2色展開。