カシオ計算機は2月6日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、新たな挑戦や新生活を迎える人々に向けたスペシャルモデル「FIRE PACKAGE」の2026年モデル2機種を発売した。

G-SHOCK FIRE PACKAGE 2026年モデル

デザインはオールブラック、デジアナ／デジタルの2モデルを用意

「FIRE PACKAGE」の2026年モデルは、シンプルかつ力強いオールブラックのデザインを採用し、多様なスタイルやシーンにマッチして新たな挑戦を腕元から支えるという。

ラインアップは、デジタルとアナログのコンビネーションモデル「AWG-M100FP」と、シンプルなデザインに電波ソーラーを搭載した「GW-2320FP」の2モデルを展開する。

デジアナコンビモデルの「AWG-M100FP」は、世界6局対応の標準電波受信機能とタフソーラーを搭載し、時刻修正や電池交換の手間を軽減している。価格は31,900円。「GW-2320FP」は、シンプルなデザインに電波ソーラーを採用。ワールドタイム／ストップウォッチ／アラームなど、実用的な機能が充実している。価格は24,200円。

両モデルとも、新生活のお祝いや大切な人へのギフトにも適したスペシャルパッケージ仕様だ。

パッケージ

AWG-M100FPの主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W46.4×D14.9×H52.0mm

W46.4×D14.9×H52.0mm 質量： 56g

56g ケース・ベゼル材質： 樹脂／アルミ

樹脂／アルミ バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： 電波時計（日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6）、ワールドタイム（世界48都市）、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、LEDライト（フルオートライト、残照機能付き）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替、針退避、ネオブライト

GW-2320FPの主な仕様は以下のとおり。