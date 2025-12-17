メルペイは12月17日、主要ポイントサイト3社4サービスとの連携を発表した。これにより、各ポイントサイトで貯めたポイントをメルカリポイントへ交換できるようになる。

同社はセレスが運営する「モッピー」「ポイントインカム」、オープンスマイルが運営する「ワラウ」、サイバーエージェントが運営する「ドットギフト・ドットマネー」の計3社4サービスと連携を開始する。

今回の連携により、対象のポイントサイトを利用するユーザーは、貯めたポイントを1ポイントにつき1円相当のメルカリポイントへ交換できる。ただし、ポイントインカムは10ポイントにつき1円相当となる。

交換したメルカリポイントは、「メルカリ」でのショッピングに加えて、実店舗やネットショップでの「メルカード」や「メルペイスマート払い」の支払いにも利用できる。

連携開始時期は各サービスで異なる。「モッピー」は12月17日から利用可能で、「ポイントインカム」は2026年1月中旬頃、「ワラウ」は同年2月中旬頃、「ドットギフト・ドットマネー」は来春の連携開始を予定している。

なお、各サイトのポイントと交換したメルカリポイントの有効期限は180日。メルペイは今後も外部パートナーとの連携を通じて、メルカリポイントの利便性向上を図っていく。