メルペイは12月18日、みんなの銀行と連携し、メルカリの売上金（メルペイ残高）を即時かつ手数料無料で出金できる新サービスの提供を開始した。両社が共同提供する「メルカリバンク」に登録すると出金できるようになる。

メルカリの売上金が振り込み手数料無料で出金できる新サービスが登場

「メルカリバンク」は、メルカリアプリからみんなの銀行の機能の一部（残高確認・ATM出金）が使えるサービス。

メルカリアプリ内からみんなの銀行の口座を開設することで利用できる（既存口座の連携も可能）。アプリ内から新規開設した場合、支店名は「メルカリ支店（第一～第五）」となる。

連携されたみんなの銀行の口座残高は、メルカリアプリ内の「おさいふ」タブに表示され、いつでも簡単に確認可能。「メルペイ」へのチャージや「メルカード」の清算にも利用できるなど、スムーズに売上金を活用できる。

「メルカリバンク」利用者は、みんなの銀行が提供する専用の優遇プログラム「メルカリバンクプログラム」の対象となり、全国のセブン銀行ATMでの出金が毎月1回手数料無料（条件達成で毎月最大3回まで）になる。

これまで、メルカリの売上金を銀行口座に振り込む場合、手数料がかかるうえ、振込申請から入金までには最短でも1営業日を要していた。今後は新サービスを利用することで、即時かつ手数料無料で売上金を「みんなの銀行」の銀行口座へ振り込むことができる。

なお、他行口座への振込は、今後も所定の手数料（200円）がかかり、入金までに最短翌営業日を要する。