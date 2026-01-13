楽天モバイルは1月13日、法人向けプラン「Rakuten最強プラン ビジネス」の契約者を対象に、通話内容を録音するオプションサービス「最強録音」の提供を開始した。

「最強録音」は、OS標準の電話アプリでの通話を自動で録音し、後から確認できるオプションサービス。利用にあたってかかる費用は、1回線当たり月額1,045円と初期費用の11,000円。回線ごとに音声ガイダンスをわけるための「通話録音グループ」を追加する場合、1グループごとに別途11,000円が発生する。

録音した音声ファイルはデータとして顧客が指定する受信サーバーへ送信され、顧客自身がサーバーにアクセスすることで録音内容を確認できる。日々の顧客対応の記録やトラブル時の確認などに活用できるという。

主な特長として、録音データを顧客指定のサーバーに保存することで、セキュリティ要件に応じた管理が可能。通話録音グループを設定することで、部署や用途に応じた音声ガイダンスの出し分けにも対応する（追加料金が発生）。

なお、「最強録音」の利用申し込みは「my 楽天モバイル Office」からは行えないため、サービスページからの問い合わせまたは営業担当への連絡が必要となる。