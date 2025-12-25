楽天モバイルは12月25日、契約者数が1,000万回線を突破したと発表した。2020年4月の本格サービス開始から、5年8カ月で1,000万契約に到達した。これを記念して“金のSIMカード”などが当たる2種類のキャンペーンを実施する。

楽天モバイルの三木谷浩史代表取締役会長は、通信品質の向上がユーザーに満足されたとコメント。楽天モバイルにローミングを提供しているKDDIのネットワーク面での協力も、1,000万契約の早期達成の大きな要因になったと説明。KDDIの協力に謝意を示した。

楽天モバイルは、ユーザーのデータ使用量が年々増えていることを踏まえ、今後も都内の地下鉄や駅周辺などに5G基地局の設置を進め、通信環境の改善に注力する考えを示した。

三木谷会長は、1,000万契約はあくまで通過点とし、さらにネットワーク品質を磨き上げながらAIや衛星などの先端技術を活用し、携帯キャリアの枠を超えたインフラ企業に進化させたいとコメント。将来的には、提携している衛星通信のASTスペースモバイルを活用し、衛星からスマートフォンのブロードバンド接続サービスも実現したいと語った。

純金製SIMカードが当たる！ キャンペーン開始

1,000万回戦の突破を記念し、2種類のキャンペーンを実施する。

「1,000万回線突破記念！年末年始 運試し」キャンペーンでは、楽天モバイル公式Xアカウントをフォローのうえ対象の投稿をリポストし、くじに参加した人のなかから純金製SIMカード（レプリカ）、楽天モバイルオリジナルだるま、楽天ポイントなどを抽選でプレゼントする。

「【1,000万回線記念】楽天モバイルショップでお見積もり＆エントリーで1,000万ポイント山分け！」キャンペーンでは、楽天モバイルショップで見積もりのうえエントリーした人を対象に、1,000万ポイントを山分けする。2026年1月15日（木）から、1,000万回線突破を記念した限定デザインのお買いものパンダステッカーも配布する。