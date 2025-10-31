サイコム、人気の「G-Master Velox シリーズ」にRyzen 9000シリーズ搭載モデル

サイコムは10月31日、ゲーミングPCの新製品として「G-Master Velox III AMD Edition」シリーズを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
BTOパソコンを注文する際戸惑いがちな構成をサイコム側で厳選することで、標準構成のままで 十分なパフォーマンスを発揮して快適にゲームプレイを行えるよう設計した製品。今回発売したモデルではAMDプロセッサを採用している点が特徴で、標準構成で「Manli Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7」を組み合わせている。
- CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPUファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）
- マザーボード：ASRock B850 Pro-A WiFi（AMD B850chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
- メモリ：16GB（8GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）
- SSD：Crucial P310 CT1000P310SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
- ビデオカード：GeForce RTX5060 8GB Manli製Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 （HDMI×1/DisplayPort×3）
- LAN：有線LANオンボード
- ケース：Fractal Design Pop Silent White TG Clear Tint （白/ガラスパネル／フロントUSB Type-C対応）
- 電源：Cougar CGR BA-750 (ATLAS 750)（750W/80PLUS Bronze）
- OS：Microsoft(R) Windows 11 Home (64bit) DSP版