サイコム、人気の「G-Master Velox シリーズ」にRyzen 9000シリーズ搭載モデル

サイコムは10月31日、ゲーミングPCの新製品として「G-Master Velox III AMD Edition」シリーズを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

BTOパソコンを注文する際戸惑いがちな構成をサイコム側で厳選することで、標準構成のままで 十分なパフォーマンスを発揮して快適にゲームプレイを行えるよう設計した製品。今回発売したモデルではAMDプロセッサを採用している点が特徴で、標準構成で「Manli Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7」を組み合わせている。