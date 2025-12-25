KDDIと沖縄セルラー電話は12月25日、povo2.0の年末キャンペーン「歳末祭」を開始した。年末年始に2つのキャンペーンを予定しており、今回は第1弾。主力の特典である「歳末ボーナス」提供期間は12月25日～31日まで。
「歳末祭」では、12月25日から31日まで「歳末ボーナス」として、対象トッピングの購入者に「データ使い放題（24時間）」のプロモコードを提供する。
対象トッピングは3GB（30日間）990円から1.2TB（365日間）+Amazonプライム（1年間）4万2130円まで全16種類。いずれもデータ容量は据え置きのまま、24時間使い放題のプロモコードが付いてくる。プロモコードの入力期限は2026年1月15日。
対象トッピング一覧
|トッピング名
|料金
|3GB（30日間）
|990円
|5GB（30日間）
|1,380円
|30GB（30日間）
|2,780円
|60GB（90日間）
|6,490円
|90GB（90日間）
|7,980円
|300GB（90日間）
|9,834円
|150GB（180日間）
|12,980円
|180GB（180日間）
|14,880円
|60GB（365日間）
|13,200円
|120GB（365日間）
|21,600円
|360GB（365日間）
|26,400円
|1.2TB（365日間）
|38,640円
|60GB（365日間）+Amazonプライム（1年間）
|16,700円
|120GB（365日間）+Amazonプライム（1年間）
|25,100円
|360GB（365日間）+Amazonプライム（1年間）
|29,900円
|1.2TB（365日間）+Amazonプライム（1年間）
|42,130円
365日間トッピング購入者には追加のデータボーナスも用意。60GB（365日間）なら3GB（30日間）、120GB（365日間）なら5GB（30日間）、360GB（365日間）なら15GB（30日間）のプロモコードがもらえる。こちらの入力期限は2026年11月25日。Amazonプライム（1年間）付きのトッピングは対象外。
年末年始のお出かけ向けに、12月23日から2026年1月5日まで「データ使い放題（7日間）」トッピングを1800円で提供する。年末年始の外出時にデータ使用量を気にせず利用できる。
povo公式X（@povo_official）のリポストキャンペーンも実施。12月25日から31日まで応募を受け付け、オリジナルグッズ「ブランケット」を30名にプレゼントする。