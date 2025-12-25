KDDIと沖縄セルラー電話は12月25日、povo2.0の年末キャンペーン「歳末祭」を開始した。年末年始に2つのキャンペーンを予定しており、今回は第1弾。主力の特典である「歳末ボーナス」提供期間は12月25日～31日まで。

「歳末祭」では、12月25日から31日まで「歳末ボーナス」として、対象トッピングの購入者に「データ使い放題（24時間）」のプロモコードを提供する。

歳末ボーナス

対象トッピングは3GB（30日間）990円から1.2TB（365日間）+Amazonプライム（1年間）4万2130円まで全16種類。いずれもデータ容量は据え置きのまま、24時間使い放題のプロモコードが付いてくる。プロモコードの入力期限は2026年1月15日。

対象トッピング一覧

トッピング名 料金 3GB（30日間） 990円 5GB（30日間） 1,380円 30GB（30日間） 2,780円 60GB（90日間） 6,490円 90GB（90日間） 7,980円 300GB（90日間） 9,834円 150GB（180日間） 12,980円 180GB（180日間） 14,880円 60GB（365日間） 13,200円 120GB（365日間） 21,600円 360GB（365日間） 26,400円 1.2TB（365日間） 38,640円 60GB（365日間）+Amazonプライム（1年間） 16,700円 120GB（365日間）+Amazonプライム（1年間） 25,100円 360GB（365日間）+Amazonプライム（1年間） 29,900円 1.2TB（365日間）+Amazonプライム（1年間） 42,130円

365日間トッピング購入者には追加のデータボーナスも用意。60GB（365日間）なら3GB（30日間）、120GB（365日間）なら5GB（30日間）、360GB（365日間）なら15GB（30日間）のプロモコードがもらえる。こちらの入力期限は2026年11月25日。Amazonプライム（1年間）付きのトッピングは対象外。

年末年始のお出かけ向けに、12月23日から2026年1月5日まで「データ使い放題（7日間）」トッピングを1800円で提供する。年末年始の外出時にデータ使用量を気にせず利用できる。

povo公式X（@povo_official）のリポストキャンペーンも実施。12月25日から31日まで応募を受け付け、オリジナルグッズ「ブランケット」を30名にプレゼントする。