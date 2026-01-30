マウスコンピューターは1月30日、AMDが発表したばかりの最新プロセッサ「Ryzen 7 9850X3D」を搭載するゲーミングPCを3つ発売した。いずれも構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

G TUNE、Ryzen 7 9850X3Dプロセッサ搭載ゲーミングPC発売

Ryzen 7 9850X3Dをプロセッサに採用するゲーミングPC製品。すでに販売中のRyzen 7 9800X3Dよりブーストクロックが400MHz高い点が特徴で、8コア16スレッドの性能を第2世代AMD 3D V-Cacheで発揮することが可能。構成例にはGeForce RTX 5080、GeForce RTX 5070、Radeon RX 9070 XT搭載モデルを用意しており、いずれも販売中だ。

AMD Ryzen 7 9850X3D、NVIDIA RTX 5080、32GBメモリ、1TB M.2 SSDを搭載した「G TUNE FG-A7G80」は649,800円から。AMD Ryzen 7 9850X3D、AMD RADEON RX 9070 XT、32GBメモリ、1TB M.2 SSDを搭載した「G TUNE FG-A7A7X」は499,800円から。AMD Ryzen 7 9850X3D、NVIDIA GeForce RTX 5070、32GBメモリ、1TB M.2 SSDを搭載した「G TUNE DG-A7G70」は464,800円から。