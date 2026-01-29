マウスコンピューターは1月29日、法人向けPCブランド「MousePro」新製品として、Intel Core Ultra シリーズ3プロセッサを搭載した14型ノートPC「MousePro G4」を発売した。47TOPSまたは49TOPSのNPUを搭載しており、NPU性能40TOPS以上を求めるMicrosoftの「Copilot+ PC」に準拠している。

MousePro G4。Thunderbolt 4、HDMI端子を搭載し、最大3画面出力が可能

約933gと1kgを切る軽量設計と、MIL-STD-810H準拠の堅牢性を両立した14型ノートPC。省電力設計により長時間のバッテリー駆動を実現した点も特徴となる。

BTOオプションではバッテリー駆動時間を延長できる大容量バッテリーも選択可能だ。通常バッテリーでは動画再生時で約13.5時間、アイドル時で約23.5時間だが、大容量バッテリーではそれぞれ約17.5時間、約30時間まで駆動時間を伸ばせる。

通信はWi-Fi 7およびBluetooth 6に対応し、BTOカスタマイズによりeSIMによるLTE通信機能や、OPAL 2.0準拠の自己暗号化SSD（SED）、MACアドレスパススルー対応のUSB-LANアダプターなどを選択できる。

ラインナップはCore Ultra 7 355／16GBメモリ／500GB M.2 NVMe SSDを搭載した「MousePro G4-I7U01BK-F」が256,080円から、 Core Ultra 5 325／16GBメモリ／500GB M.2 NVMe SSDを搭載した「MousePro G4-I5U01BK-F」が230,780円から。