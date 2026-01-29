コミュニケーションアプリ「LINE」の国内月間利用者が2025年12月末時点で1億ユーザーを達成した。LINEヤフーでは1月29日からLINEの特設サイトを開設したほか、オリジナルクッションが当たるSNSキャンペーンを実施する。

LINEは、2011年3月11日に発生した東日本大震災の際に家族や友人と連絡が取れず、不安な日々が続いたという経験をきっかけに生まれたコミュニケーションサービス。特設サイトではユーザーと歩んできた「LINE」の歴史、最初のネーミング案、最初のLINEスタンプといった初期のエピソードのほか、生活を便利にする機能の紹介や、記念壁紙の配布などを行っている。

国内月間利用者数1億ユーザー突破を記念し、LINEの公式Xアカウント（@LINEjp_official）をフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストすると応募できるSNSキャンペーンも実施する。同キャンペーンでは、抽選で10名にLINEのアプリアイコンをモチーフにしたオリジナルクッションをプレゼント。ハッシュタグ「#祝LINE国内1億ユーザー」をつけ、最近LINEでやり取りした相手について追加投稿すると、当選確率がアップするという。