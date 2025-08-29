マイニンテンドーストアで、「Nintendo Switch 2」本体の「招待販売」が実施される。直近の第5回抽選販売で落選した人が対象で、事前申し込みが必要となる。

マイニンテンドーストアではこれまで5回にわたり抽選販売が行われてきたが、今回から「招待販売」を実施することが発表された。

招待販売への申込受付期間は9月中旬、第1回招待の案内は10月上旬を予定。今回の招待販売で発送される本体は11月20日までに届けられる想定となっている。

招待販売の対象になるユーザーの条件は以下の通り。

第5回抽選販売に応募条件を満たした上で応募している方

過去のNintendo Switch 2 抽選販売で一度も当選していない方

招待者の抽出時点において、ニンテンドーアカウントにNintendo Switch 2 と連携した履歴がない方

「招待販売」は事前申込制で、希望商品の在庫状況およびニンテンドーアカウント等の利用状況に応じ、購入案内が一部ユーザーに送付される。案内を受け取ったユーザーは、指定の期間内に希望の種類のNintendo Switch 2 本体および周辺機器を購入できる。

招待販売の条件を満たすユーザーが多数存在し、年内に全ての対象者へ招待販売の案内をすることは難しいため、優先順位をつけて招待が行われるとのこと。

「Nintendo Switch Online」への累積加入期間が6年以上のユーザーには、年内配送分の招待販売の案内を送付する。それに該当しない対象者に関しては、「Nintendo Switchソフトのプレイ本数（有料ソフトのみ）」、「Nintendo Switchの総プレイ時間（有料ソフトのみ）」、「Nintendo Switch Onlineへの累積加入期間」を参照し、案内の順番を決定する。

ただし、利用状況を総合的に参照して案内順を決定するため、前述の項目の数値が高い場合でも、早期招待が叶わない場合があるとしている。