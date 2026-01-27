エレコムは1月27日、電子ペーパーディスプレイを搭載した「ハイブリッドスマホケース」を発売した。専用アプリで好きな画像を選ぶだけで、ケース背面のディスプレイに写真を表示。仕事のときには別の写真を表示する機能もあり、「推し活」に便利なアイテムだ。対応機種はiPhone 16／17。価格はオープンで、直販価格は各8,980円。

専用アプリ「キセカエパレット」で好きな画像を選ぶだけで、ケース背面のディスプレイに推しの写真や思い出の一枚を表示。日常のさまざまなシーンに合わせてデザインを切り替えることも可能で、新しい推し活体験を提供する。

3.97インチの大型電子ペーパーディスプレイを搭載。解像度は480×800ピクセルの高解像度で、写真やイラスト、複雑な画像までくっきり綺麗に表示できる。ただし、本製品は赤・黄・白・黒の4色階調表示であり、青から緑系の色は別の色に置き換えられる仕様となる。

アプリを使って仕事モード、友達とのお出かけ、おうち時間など、シーンに合わせてデザインを切り替えられる。推しの写真やペット、旅行の思い出写真など、気分に合わせて毎日着せ替えられる。また、やることリストやメモを表示すれば、忘れもの防止アイテムとしても使える。

ケースをつけてアプリをインストールするだけですぐに使えて、事前の充電やBluetooth接続などは不要。電子ペーパーディスプレイは、表示内容を変更するとき以外は電力を消費しないため、バッテリー切れの心配が少ない。ケース装着時は、NFCやApple Payが使用できない点に注意が必要だ。

iPhone 16用はカメラレンズを保護するためにフチを高く設計。iPhone 17用はカメラコントロールボタンを押しやすくしている

iPhone 16向けモデルの特徴として、カメラ周りを囲むフチ高設計を採用しており、机に置いてもレンズが直接触れにくく、傷付きにくい仕様となっている。また、カメラコントロールボタンを押しやすいオリジナル設計で、指の腹でもスムーズに操作できる凹形状のボタンを採用した。

iPhone 17向けモデルも、カメラコントロールボタンを押しやすいオリジナル設計を採用しており、指の腹でもスムーズに操作できる凹形状のボタンとなっている。

ケース全体には、衝撃をやわらげるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材と、傷に強いポリカーボネート素材を採用した。四つ角にはエアークッションを内蔵し、落下時の衝撃からスマートフォンをしっかりガードする。また、ストラップの取り付けができるストラップホールも付いている（ストラップ自体は付属しない）。

iPhone 16向け「PM-A24AEINK01BK」