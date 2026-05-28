アンカー・ジャパンは、北九州空港を地盤とするスターフライヤーが運航する全路線・全便で、Anker製USBケーブルの貸し出しを6月1日から開始すると発表した。乗客は、座席に設置されているUSB-AポートまたはUSB-Cポートからスマートフォンやタブレット端末などを最大60Wで充電できる。航空機内でのモバイルバッテリー使用が禁止されたことを受け、充電残量を気にせずに移動できる環境を提供し、満足度を高める狙い。

スターフライヤー機内で貸し出すのは「Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W 0.9m」「Anker USB-C ＆ USB-A ケーブル（Flow）0.9m」の2種類。機内には、最大10.5W出力のUSB-Aポート、または最大60W出力のUSB-Cポートが用意され、乗客は貸し出されたケーブルを用いてスマートフォンやタブレット端末などを充電できる。

黒を基調としたスターフライヤーのシート

今回の取り組みは、2026年4月の航空法および関連告示の改正を受け、機内でのモバイルバッテリー使用が禁止されたことを受けてのもの。機内でモバイルバッテリーが使えなくなるなか、充電残量を気にせずに移動できる環境を整える目的で、今回の取り組みを企画したとしている。

今後、モバイルバッテリーの機内持ち込みルールに関する啓発コンテンツの制作や発信を行う予定。