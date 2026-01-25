iOSに標準装備のメールアプリ(以下、メールapp)には、迷惑メールフォルダが用意されています。迷惑メールフォルダにあるメールは、文字通り迷惑メールのはず...ですが、誤って迷惑メール判定されてしまうことも少なくありません。そしてその誤判定は、基本的にメールappのせいではありません。

実は、メールappには迷惑メールかどうかを判定する機能がありません。メールappはAppleが提供するiCloudメール以外にも、Gmailなど他社のメールアカウントを扱えますが、いずれの場合も迷惑メール判定はサービス側で行われ、メールappではその判定結果を受けてフォルダに振り分けているに過ぎません。

たとえば、iCloudメールでは、Appleが運営するIMAPサーバで迷惑メール判定が行われます。「ユーザから迷惑メールであるという報告を受けたメール」や「機械学習の成果を利用し迷惑メールと判定されたメール」を迷惑メールフォルダに振り分け、IMAPクライアントとしての機能を持つメールappで受信しているのです。

だから、iCloudメールで迷惑メール判定の精度を高めるためには、対象のメールを迷惑メールフォルダへ手動で移動します。反対に問題ないメール/正当なメールが迷惑メールフォルダに振り分けられていた場合も、受信トレイなど迷惑メールフォルダの外へへ手動で移動します。サーバ側はこれをもとに学習し、次回以降の判定に役立てるというわけです。

iCloudメール以外のメールサービスについても、そのサービスが用意している迷惑メールフィルタ機能を利用することが基本となります。iCloudメールと同様にIMAP方式を利用しているサービスは、フォルダを移動することで判定精度向上効果を期待できるため(例：Gmail)、積極的に活用しましょう。

  • 正当なメールが迷惑メールに誤判定されていたら、「受信トレイ」など通常のフォルダへ移動してサーバに学習させましょう

海上忍

海上忍

うなかみしのぶ

IT/AVコラムニスト。UNIX系OSやスマートフォンに関する連載・著作多数。テクニカルな記事を手がける一方、エントリ層向けの柔らかいコラムも好み執筆する。マイナビニュースでは、「いまさら聞けないiPhoneのなぜ」のほか、前世紀から続く「(新)OS Xハッキング!」などを連載中。執筆以外では、オーディオ特化型Raspberry Pi向けLinuxディストリビューションの開発に情熱を注いでいる。2012年よりAV機器アワード「VGP」審査員。

