「日付と時刻」の自動設定とは、「設定」→「一般」→「日付と時刻」画面にある「自動設定」スイッチのことですね? このスイッチをオフにすると日付と時刻を手動で変更できるようになりますが、特別な事情がないかぎりオンにしたまま使用すべきです。

iPhoneの初期設定では、「日付と時刻」画面にある「自動設定」スイッチはオンにされています。このスイッチがオンのとき、システムはGPSから取得した位置情報でタイムゾーンを判断し、インターネット上のいろいろな場所に設置されているNTPサーバ(高精度な時刻情報を提供するサーバ)と通信することで現在時刻を同期し、正確な時刻を保持しています。かつては通信キャリアが提供する時刻情報・NITZも参照されていましたが、2026年現在は補助的な存在です。

なぜこのような仕組みが必要かというと、RTC(スマートフォンやパソコンに内蔵されている時間を管理するIC)の精度が高くないからです。

「自動設定」スイッチをオフにすると、ネットワーク経由での時刻同期は停止されます。タイムゾーンや現在時刻は自由に変更できるようになりますが、NTPやNITZの時刻情報は参照されなくなるため、iPhoneの現在時刻は次第にズレることでしょう。

なお、NTPサーバとの同期を前提とした正確な日付・時刻は、整合性が重要な処理に参照されることがあるため、安易に変更すると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。スイッチひとつで変更可能になるからといって、大きく動かすべきではありません。