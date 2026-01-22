シャオミ・ジャパンは1月22日、Androidタブレットの新製品「POCO Pad M1」を発表した。12.1インチの高精細ディスプレイと12,000mAhの大容量バッテリーを備え、キーボードとスマートペンにも対応する。エンターテインメント用途を主眼にしつつ、クリエイティブな用途にも活用できることをアピールする。

価格はオープンで、予想実売価格は49,980円。2月4日（水）までは5,000円引きの44,980円で販売する。発売は1月22日。

最大120Hzのリフレッシュレートに対応する2560×1600ドットの12.1インチ高精細ディスプレイを搭載したタブレット。スピーカーはハイレゾとDolby Atmosに対応したクアッドスピーカーで、映画館のような臨場感のあるサウンドが楽しめる。筐体はアルミニウムの一体成型ユニボディを採用する。

チップセットはSnapdragon 7s Gen 4。バッテリーは12,000mAhの大容量タイプで、最大33Wの急速充電と最大27Wの有線リバース充電にも対応する。

別売のキーボード「POCO Pad M1 Keyboard」とスマートペン「POCO Smart Pen」に対応し、ノートPC的な使い方もできる。POCO Smart Penは筆圧検知と低遅延に対応し、イラスト作成などクリエイティブな用途にも使える。

本体サイズは279.8×181.65×7.5mm、重さは約610g。