シャオミ・ジャパンは1月15日、普及価格帯スマートフォンの新製品「REDMI Note 15 Pro 5G」「REDMI Note 15 5G」を発表した。ハイエンド並みの性能を備えながら手ごろな価格に抑えたミドルレンジモデル。いずれも、落下や水濡れに強い耐久性を備えたほか、大容量バッテリーによる長時間駆動を特徴とする。

価格はオープンで、予想実売価格はREDMI Note 15 Pro 5Gの8GB/256GBモデルが54,980円、8GB/512GBモデルが64,980円。REDMI Note 15 5Gの8GB/256GBモデルが44,980円、8GB/512GBモデルが49,980円。発売は1月15日より順次。

高い耐久性を備えた普及価格帯スマートフォンの新製品「REDMI Note 15 Pro 5G」

REDMI Note 15 Pro 5G

上位モデルのREDMI Note 15 Pro 5Gは、強化ガラスと多層構造のフレームにより約2.5mからの落下にも耐える高耐久設計のボディを特徴とする上位モデル。シャオミはチタン級の耐久性としている。IP66/IP68の防水・防塵にも対応する。バッテリーは6,300mAhの大容量で、45Wの急速充電にも対応する。

メインカメラは1/1.4インチの2億画素センサーを搭載。光学ズームに匹敵するロスレスズームにも対応する。AIビューティ、AI反射除去、AI画像強化など、AIを活用した補正機能も備える。

FeliCaを搭載し、おサイフケータイにも対応する。画面は約6.83インチの有機ELで、最大120Hz表示に対応する。

本体サイズは163.61×78.09×7.96mm、重さは約210g。

REDMI Note 15 5G

REDMI Note 15 5Gは、高耐久設計ボディや約1億800万画素カメラ、6.77インチの大画面有機ELディスプレイを備えつつ、価格を抑えたスタンダードモデル。バッテリーは5,520mAh。microSDカードによるストレージ増設に対応し、写真や動画を多く保存したいユーザーに向く。FeliCaには対応しない。

本体サイズは164×75.42×7.35mm、重さは約178g。