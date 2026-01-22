インターネットイニシアティブ（IIJ）は1月20日、NTTドコモの3G（FOMA）サービスが2026年3月31日に終了することに伴い、同社が提供する「IIJmio」の一部サービスにおいて、特定のiPhoneで4G（LTE）通信に影響が出る可能性があることを公表した。3Gサービス終了前後の期間において、4G通信ができなくなる事象や接続までに時間を要する場合があるという。

同社によると、影響が出る期間は2026年3月1日から3月31日までと、サービス終了後の4月1日以降に分かれる。

3月中に影響を受ける端末は「iPhone 16e」および「iPhone Air」。この2機種ではこの期間、端末が3G網に接続してしまい、4G（LTE）通信ができなくなる可能性があるとしている。

一方、4月1日以降は、iOS 26以降を搭載した全てのiPhoneにおいて、端末の再起動直後など特定の条件下で、4G（LTE）への接続まで1分から2分程度時間を要する場合があるという。この事象については、機内モードのオン／オフを切り替えることで、速やかに接続できる可能性があるとしている。

対象となるサービスは、ドコモ網を利用する「mioモバイル ギガプラン」のデータ通信専用eSIM、「mioモバイル データプランゼロ（eSIM）」「mioモバイル eSIMベータ版」「mio IoTサービス」「Japan Travel SIM」など。端末上の事業者名表示（アンテナピクト）が「IIJ」となるSIMが該当し、「docomo」「au」と表示されるSIMや、音声通話機能付きSIM／SMS機能付きSIM／物理SIMのデータ通信専用SIMなどは対象外とされる。なお、これらの事象はiOS 26.2で確認されたもの。同社は引き続き調査を進めており、詳細が判明次第あらためて案内するとしている。