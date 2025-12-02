オリコンは12月1日、2025年版「顧客満足度調査」における「格安スマホ」と「格安SIM」のランキング結果を公表した。「格安スマホ」ではIIJmioが2年連続3度目の総合1位に、「格安SIM」ではmineoが4年ぶり3度目の総合1位となった。

SIMと端末のセットの「格安スマホ」

調査によると、「格安スマホ」（SIMと端末のセット）ではIIJmioが全9評価項目のうち7項目で1位を獲得した。「端末のラインナップ」は5年連続、「キャンペーン」は3年連続で1位。総合2位はY!mobile、総合3位はUQ mobile。なお、「通信速度・安定性」ではUQ mobileが2年連続で1位となった。

SIMカード単体の「格安SIM」

一方、「格安SIM」（SIMカード単体）ではmineoが総合1位を獲得した。全8項目のうち「加入手続き」「初期設定のしやすさ」「プランの充実さ」「カスタマーサポート」の4項目で1位となっている。総合2位はイオンモバイル、総合3位はIIJmio。

また、今回初めて発表された部門別ランキングのうち、「家族割プラン」ではIIJmioが1位となり、割引内容のわかりやすさなどが評価されたという。

調査期間は2023年7月25日〜9月10日で、回答者は18〜84歳の3,394人。対象サービスは「格安スマホ」14商品、「格安SIM」21商品としている。

編集部メモ

この調査における「格安スマホ」「格安SIM」の定義は、あくまでこの調査での定義によるもので、一般的な「格安スマホ」「格安SIM」の定義とは必ずしも一致しない。この調査で「格安スマホ」とされているY!mobile／UQ mobileについても、ソフトバンク／KDDIという大手キャリアのサブブランドであることから、IIJmioのようなMVNOとは区別されることが多い。