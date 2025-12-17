Dynabookは12月17日、dynabookシリーズとして初めてQualcommのSnapdragon X Plusを搭載した14型モバイルノートPC「dynabook XD5」を発表した。12月19日に発売する。AI機能の充実に加え、ユーザー自身でバッテリー交換が可能な「セルフ交換バッテリー」を採用している。

dynabook XD5

同製品は高いAI性能を持つ「Copilot+ PC」に準拠し、クラウドに接続せずローカル環境でAI処理が可能。独自のローカル生成チャットボット「dynabook AI アシスタント」により、情報漏洩リスクを低減しつつ、文章の翻訳や要約などを行えるという。OSはWindows 11 Home 64ビットをプリインストールする。

スペック面では、CPUにQualcomm Snapdragon X Plusを搭載。ディスプレイは14.0型ワイド（16：10）のWUXGA（1,920×1,200ドット）ノングレア液晶を採用した。

背面

キーボード面

バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）は動画再生時で約16時間、アイドル時で約28時間を実現。バッテリーは劣化時にユーザー自身で簡単に交換できる「セルフ交換バッテリー」機構を採用した。また、米国国防総省制定のMIL規格に準拠したテストを実施予定としている。

インタフェースは、USB4 Type-Cコネクタを左右に1基ずつ搭載するほか、USB 3.2（Gen1）Type-Aコネクタ×2、LANコネクタ、HDMI出力端子などを備える。無線LANはWi-Fi 7（IEEE802.11be）、Bluetoothに対応する。

側面

本体サイズはW312.4×D222.5×H18.7～18.9mm、重さは約974g。ソフトウェアとして、1TBのOneDriveクラウドストレージとAI機能を備えたサブスクリプションサービス「Microsoft 365 Personal（24か月版）」および「Microsoft Office Home & Business 2024」を搭載する。